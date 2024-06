Spannung bis zur letzten Minute: SV Karlstetten triumphiert über USC Mank in packendem Duell

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:53

In einem packenden Spiel zwischen dem USC Mank und dem SV Karlstetten/Neidling konnten die Zuschauer ein wahres Torfestival erleben. In einer hochdramatischen Begegnung der 26. Runde der 1. Klasse West-Mitte setzte sich der SV Karlstetten am Ende mit 4:3 durch. Besonders die Schlussminuten boten reichlich Spannung und Dramatik, als Paul Temper in der letzten Minute das entscheidende Tor erzielte, bevor er das Spielfeld mit Gelb-Rot verlassen musste.

Ein furioser Beginn mit frühen Treffern

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Karlstetten bereits in der zweiten Minute in Führung ging. Robert Vanis nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Manker aus und erzielte das 0:1. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 4. Minute, war es Jakob Heher, der den Ball im Netz des SV Karlstetten unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Das Spiel war von Beginn an intensiv und bot reichlich Spannung.

In der 17. Minute schlugen die Manker erneut zu. Andreas Zimola brachte den USC Mank mit einem präzisen Schuss ins linke Eck mit 2:1 in Führung. Das Team von Karlstetten zeigte sich jedoch unbeeindruckt und erzielte in der 25. Minute durch Robert Vanis den erneuten Ausgleich zum 2:2. Es war ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Nur drei Minuten nach dem Ausgleichstreffer war es Samet Yikilmaz, der die Hausherren erneut in Führung brachte. Mit einem sehenswerten Treffer in der 28. Minute stellte er den Halbzeitstand von 3:2 für den USC Mank her. Beide Teams gingen mit einem knappen Ergebnis in die Pause, doch die zweite Halbzeit versprach weitere Dramatik.

Spannung und Dramatik bis zum Schlusspfiff

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, da ereignete sich ein Schlüsselmoment im Spiel. In der 46. Minute sah Jaroslav Hrdina vom USC Mank die Rote Karte, was das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusste. Die Manker mussten fortan in Unterzahl agieren und gerieten zunehmend unter Druck.

Der SV Karlstetten nutzte die numerische Überlegenheit und drängte auf den Ausgleich. In der 76. Minute war es schließlich Mathias Luger, der mit einem präzisen Schuss das 3:3 erzielte und die Partie wieder offen gestaltete. Die Spannung war förmlich greifbar, beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball.

Als sich die Nachspielzeit näherte, schien alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch dann schlug die Stunde von Paul Temper. In der 90. Minute erzielte er das viel umjubelte 3:4 für den SV Karlstetten und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur wenige Augenblicke später sah Temper die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Die verbleibenden Minuten spielte der SV Karlstetten in Unterzahl, konnte den knappen Vorsprung jedoch erfolgreich verteidigen.

Nach 93 spannungsgeladenen Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Karlstetten durfte sich über einen hart erkämpften 4:3-Auswärtssieg freuen. Für den USC Mank war es eine bittere Niederlage, besonders angesichts der starken ersten Halbzeit und der frühen Führung. Die Zuschauer wurden jedoch mit einem wahren Fußballkrimi belohnt, der bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank : Karlstetten - 3:4 (3:2)

91 Paul Temper 3:4

76 Mathias Luger 3:3

28 Samet Yikilmaz 3:2

25 Robert Vanis 2:2

17 Andreas Zimola 2:1

4 Jakob Heher 1:1

2 Robert Vanis 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.