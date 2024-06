FC Ober-Grafendorf deklassiert TSU Hafnerbach mit 7:0

Spielberichte

Im Duell der 26. Runde der 1. Klasse West-Mitte setzte sich der FC Ober-Grafendorf eindrucksvoll mit 7:0 gegen den TSU Hafnerbach durch. Die Partie begann zögerlich, doch in der zweiten Halbzeit zeigte der Fußballclub Ober-Grafendorf seine Klasse und sorgte für ein wahres Torfestival. Besonders André Hofer glänzte mit drei Treffern und war der überragende Akteur auf dem Platz.

Erste Halbzeit: Ein zähes Ringen

Das Spiel begann mit einem ruhigen Start, als der Schiedsrichter die Partie anpfiff. Die ersten Minuten waren geprägt von einem Abtasten beider Mannschaften, ohne dass nennenswerte Chancen herausgespielt wurden. In der 33. Minute zeigte der Kapitän des TSU Hafnerbach, Nicolas Schilcher, eine starke Parade, die ein erstes Tor für die Gäste verhinderte. Doch abgesehen von diesem Moment plätscherte das Spiel bis zur Halbzeitpause eher ereignislos vor sich hin.

Die Zuschauer mussten sich in der ersten Hälfte mit kleineren Highlights begnügen, wie beispielsweise einem Freistoß von Matus Jorik, der jedoch deutlich über das Tor ging. Zudem fiel auf, dass beide Mannschaften offenbar Kräfte für das anstehende Familiensportfest in Hafnerbach am Sonntag sparten, was die Kommentatoren humorvoll bemerkten.

Zweite Halbzeit: Ober-Grafendorf dreht auf

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Bereits in der 53. Minute eröffnete Fabian Diendorfer den Torreigen für die Gäste, als er einen Elfmeter sicher verwandelte. Nur vier Minuten später erhöhte Thomas Bäuchler nach einem Eckstoß auf 2:0. Die Defensivbemühungen der Gastgeber fielen nun immer mehr in sich zusammen.

In der 68. Minute war es erneut André Hofer, der mit einem perfekt platzierten Freistoß das 3:0 erzielte. Nur vier Minuten später war Hofer wieder zur Stelle und erzielte das 4:0 nach einem Eckball. Der TSU Hafnerbach schien nun völlig überfordert mit dem Offensivdrang der Ober-Grafendorfer.

Fabian Diendorfer legte in der 73. Minute mit einem weiteren Tor nach und erhöhte auf 5:0. Die Gastgeber hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich weiter den Angriffswellen der Gäste erwehren. André Hofer krönte seine herausragende Leistung in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer, bevor er nur zwei Minuten später erneut traf und den Endstand von 7:0 herstellte.

Das Spiel endete nach 93 Minuten und besiegelte eine beeindruckende Vorstellung des FC Ober-Grafendorf. Die Fans des TSU Hafnerbach mussten eine bittere Niederlage hinnehmen, während die Ober-Grafendorfer ausgelassen ihren Triumph feierten.

Das Spiel bleibt sicherlich als eines der eindrucksvollsten der Saison in Erinnerung und zeigte deutlich die Stärke des FC Ober-Grafendorf, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Die Gastgeber hingegen werden die kommenden Tage nutzen müssen, um diese herbe Niederlage zu verarbeiten.

1. Klasse West-Mitte: Hafnerbach : Ober-Grafendorf - 0:7 (0:0)

88 Andre Hofer 0:7

86 Andre Hofer 0:6

73 Fabian Diendorfer 0:5

72 Thomas Bäuchler 0:4

68 Andre Hofer 0:3

57 Thomas Bäuchler 0:2

53 Fabian Diendorfer 0:1

