FC Leonhofen triumphiert knapp gegen den FC Ober-Grafendorf

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 12:14

In einem spannenden Duell der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) sicherte sich der FC Leonhofen vor 120 Zuschauer einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Ober-Grafendorf. Trotz zahlreicher Chancen und einer beeindruckenden Abwehrleistung des Torwarts Florian Frauendienst konnten die Ober-Grafendorfer keinen Treffer erzielen. Marcel Schiller erzielte das entscheidende Tor für die Leonhofener kurz vor der Halbzeitpause.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit spätem Treffer

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff der Heimmannschaft. In der 6. Minute verzeichnete der FC Ober-Grafendorf den ersten Torabschluss durch Fabian Datzreiter. Leider war der Schuss zu zentral und stellte kein Problem für den Torwart des FC Leonhofen dar. Beide Mannschaften lieferten sich in der Anfangsphase einen offenen Schlagabtausch, wobei sich Chancen auf beiden Seiten ergaben. Trotz der Bemühungen beider Teams gelang es keinem, den Ball ins Netz zu befördern.

Die Ober-Grafendorfer kamen in der 37. Minute zu zwei vielversprechenden Gelegenheiten, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Kurz darauf zeigte der Torwart Florian Frauendienst eine starke Parade und hielt sein Team weiter im Spiel. Der FC Leonhofen erhöhte den Druck und wurde kurz vor der Halbzeit belohnt. Nach einem Freistoß wurde der Ball zunächst abgewehrt, doch der Nachschuss von Marcel Schiller fand in der 44. Minute den Weg ins Tor. Somit gingen die Gäste mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Vergebliche Aufholjagd des FC Ober-Grafendorf

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Fußballclub Ober-Grafendorf ein hohes Maß an Entschlossenheit und drängte auf den Ausgleich. In der 51. Minute verzeichneten die Gastgeber mehrere Chancen, doch es fehlte an der notwendigen Präzision im Abschluss. Der FC Leonhofen verteidigte geschickt und verhinderte den Ausgleich.

Die Ober-Grafendorfer erhöhten weiterhin den Druck und hatten in der 66. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Die Zuschauer sahen eine spannende Schlussphase, in der der FC Ober-Grafendorf alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. In der 83. Minute zeigte Florian Frauendienst erneut eine herausragende Parade, die seine Mannschaft im Spiel hielt und weitere Angriffe ermöglichte.

Trotz der zahlreichen Bemühungen und Torchancen gelang es den Ober-Grafendorfern nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Gäste aus Leonhofen verteidigten ihre Führung bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für den FC Leonhofen.

Die Enttäuschung war den Spielern des FC Ober-Grafendorf deutlich anzusehen, denn sie hätten sich mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Trotzdem konnten sie stolz auf ihre Leistung sein, besonders auf die starken Paraden ihres Torwarts Florian Frauendienst, der das Team lange im Spiel hielt.

Mit diesem knappen Sieg sichert sich der FC Leonhofen wichtige Punkte in der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) und startet erfolgreich in die neue Saison. Der FC Ober-Grafendorf hingegen muss die Niederlage schnell verarbeiten und sich auf das nächste Spiel konzentrieren.

1. Klasse West-Mitte: Ober-Grafendorf : Leonhofen - 0:1 (0:1)

44 Marcel Schiller 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.