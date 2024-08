Überzeugender Sieg für den FC Kapelln gegen TSU Hafnerbach

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 09:58

In der ersten Runde der 1. Klasse West-Mitte traf der FC Kapelln auf die TSU Hafnerbach und konnte vor etwa 120 Zuschauern einen klaren 3:0-Sieg einfahren. Daniel Boros war der Mann des Tages und erzielte alle drei Tore für den Fußballclub Kapelln. Die Gäste aus Hafnerbach mussten zudem ab der 56. Minute mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Pierre Marcel Fechter mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Der FC Kapelln geht in Führung

Das Spiel begann intensiv, und beide Mannschaften suchten früh nach einer Möglichkeit, die Oberhand zu gewinnen. Es dauerte bis zur 44. Minute, bis das erste Tor des Spiels fiel. Daniel Boros vom FC Kapelln fand eine Lücke in der Abwehr von TSU Hafnerbach und nutzte diese eiskalt, um sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer ausgeglichenen Begegnung, in der beide Teams versuchten, ihre Chancen zu nutzen. Der entscheidende Moment kam kurz vor der Pause, als der FC Kapelln das wichtige Führungstor erzielte und damit das Momentum auf seine Seite zog.

Gelb-Rote Karte und weitere Tore

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste den Rückstand aufzuholen, doch die Chancen wurden durch einen Rückschlag in der 56. Minute erheblich gemindert. Pierre Marcel Fechter sah innerhalb einer Aktion die Gelb-Rote Karte und musste somit vorzeitig den Platz verlassen. Der FC Kapelln nutzte die Überzahl und spielte nun noch dominanter.

In der 73. Minute war es erneut Daniel Boros, der seinen Torriecher unter Beweis stellte. Mit einem gut platzierten Schuss erhöhte er auf 2:0 für den Fußballclub Kapelln. Die Defensive von TSU Hafnerbach wirkte nun zunehmend überfordert und konnte dem Druck nicht mehr standhalten.

Nur zwei Minuten später, in der 75. Minute, setzte Daniel Boros seinem großartigen Auftritt die Krone auf und erzielte sein drittes Tor des Tages. Der FC Kapelln führte nun mit 3:0 und hatte das Spiel endgültig in der Hand. Die Gäste aus Hafnerbach schafften es nicht mehr, nennenswerte Akzente zu setzen, und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem souveränen 3:0-Erfolg für den FC Kapelln. Daniel Boros war zweifellos der Spieler des Tages und sorgte mit seinen drei Treffern für die Entscheidung. Der FC Kapelln startet damit erfolgreich in die neue Saison der 1. Klasse West-Mitte, während TSU Hafnerbach sich nach dieser Niederlage sammeln muss, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln : Hafnerbach - 3:0 (1:0)

75 Daniel Boros 3:0

73 Daniel Boros 2:0

44 Daniel Boros 1:0

