Spannendes Unentschieden zwischen dem SV Karlstetten und SC Kirchberg/P.

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 11:21

In einem hart umkämpften Spiel der 1. Runde der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) trennten sich der SV Karlstetten und der SC Kirchberg/P. mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten zahlreiche Chancen und lieferten sich, vor etwa 180 Zuschauern, ein intensives Duell. Der Sportverein Karlstetten/Neidling ging in der zweiten Halbzeit in Führung, doch Kirchberg konnte in den letzten Minuten der regulären Spielzeit noch ausgleichen.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beide Mannschaften suchten früh nach Möglichkeiten, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 9. Minute hatte der SC Kirchberg/P. eine gute Schusschance, die jedoch zur Ecke abgewehrt wurde. Der SV Karlstetten antwortete in der 20. Minute mit einem Schuss knapp am Tor vorbei.

Auch in der 36. Minute kamen die Gastgeber zu einer guten Möglichkeit durch einen Kopfball, der jedoch über das Tor ging. Wenig später, in der 37. Minute, hatten beide Mannschaften gute Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, forderten die Spieler und Fans des SV Karlstetten vergeblich einen Elfmeter, als ein Zweikampf im Strafraum stattfand.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit ging in der selben Intensität weiter und beide Mannschaften drängten auf den Führungstreffer. In der 63. Minute war es schließlich soweit: Vedat Ibrahimi vom SV Karlstetten nutzte eine Chance, nachdem ein Schuss an die Stange prallte, und schob den Ball zum 1:0 für die Gastgeber ins Tor.

Der SC Kirchberg/P. zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. In der 70. Minute hielt der Torwart des SV Karlstetten einen guten Schuss der Gäste sicher fest. Sechs Minuten später, in der 76. Minute, zeigte der Torwart erneut eine starke Parade und hielt einen weiteren guten Schuss von den Gästen.

Die letzten Minuten des Spiels waren besonders aufregend. Der SC Kirchberg/P. drängte weiter und hatte mehrere Chancen, den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute wurde ein Schuss der Gäste an die Stange gelenkt und der Nachschuss abgeblockt, was die Spannung im Stadion nochmals steigerte. Nur wenige Augenblicke später kam es zu einem weiteren Eckball, der jedoch nicht zum Erfolg führte.

Schließlich war es in der letzten Minute der regulären Spielzeit, als Lubomir Ulrich vom SC Kirchberg/P. mit einem wunderschönen Weitschuss den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Damit sicherte er seinem Team einen verdienten Punkt. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel mit vielen Torchancen. Der Sportverein Karlstetten/Neidling konnte seine Führung nicht über die Zeit retten, während der SC Kirchberg/P. bis zum Schluss kämpfte und sich mit dem späten Ausgleich belohnte.

1. Klasse West-Mitte: Karlstetten : SC Kirchberg - 1:1 (0:0)

93 Lubomir Ulrich 1:1

63 Vedat Ibrahimi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.