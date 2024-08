FCU Gerersdorf/E. demontiert SV Karlstetten mit 6:0

Spielberichte

Der FCU Gerersdorf/E. setzte ein klares Statement in der 2. Runde der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) und besiegte den SV Karlstetten mit einem überzeugenden 6:0. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Spiel und zeigten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine beeindruckende Leistung. Die Gäste aus Karlstetten fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Gerersdorf

Früh zeichnete sich die Überlegenheit des Fußballclub Union Gerersdorf ab. In der 9. Minute war bereits zu spüren, dass die Hausherren leicht überlegen waren. Die erste große Möglichkeit ergab sich in der 25. Minute, als der FCU Gerersdorf/E. eine 100%ige Torchance hatte, die jedoch ungenutzt blieb.

Nur zwei Minuten später schlug es das erste Mal im Kasten der Gäste ein: Lirak Krasniqi erzielte in der 27. Minute per Kopfball das 1:0 für die Gerersdorf. Dieser Treffer gab den Gastgebern noch mehr Selbstvertrauen und sie setzten die Gäste weiter unter Druck. In der 36. Minute erhöhte Chibuzo Oguegbu nach einem schönen Spielzug auf 2:0. Die Gerersdorf ließen nicht nach und belohnten sich kurz vor der Halbzeitpause ein weiteres Mal. Alyas Hamkar traf in der 44. Minute zum 3:0, eine herrliche Aktion, die die Dominanz des FCU Gerersdorf/E. unterstrich.

Zweite Halbzeit: Gerersdorf baut Führung weiter aus

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der FCU Gerersdorf/E. seine dominante Vorstellung fort. Bereits in der 52. Minute verzeichnete der Fußballclub Union Gerersdorf zahlreiche Chancen, was das unermüdliche Anrennen der Gastgeber zeigte. Der SV Karlstetten hatte dem nichts entgegenzusetzen und geriet immer mehr in Bedrängnis.

In der 70. Minute war es wieder Lirak Krasniqi, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:0 erzielte. Die Gerersdorf ließen nicht locker und erhöhten in der 74. Minute durch Daniel Bayer auf 5:0. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel längst entschieden und die Gäste konnten nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Der SV Karlstetten zeigte nicht nur auf dem Spielfeld Schwächen, sondern auch in der Disziplin. In der 71. Minute erhielt der Trainer Andreas Heher die Gelb-Rote Karte, und nur wenige Minuten später folgte Rufi Jusufi seinem Trainer mit derselben Strafe vom Platz (79. Minute). Die Dezimierung der Gäste machte es dem FCU Gerersdorf/E. noch leichter, das Spiel zu kontrollieren.

Den Schlusspunkt setzte erneut Alyas Hamkar, der in der 90. Minute einen perfekten Konter abschloss und das halbe Dutzend voll machte. Mit diesem Treffer zum 6:0 endete die Partie, und der FCU Gerersdorf/E. sicherte sich mit dieser herausragenden Leistung die Tabellenführung.

Die Mannschaft aus Gerersdorf setzte ein klares Zeichen in der Liga und darf sich auf die kommenden Herausforderungen mit breiter Brust freuen.

1. Klasse West-Mitte: Gerersdorf : Karlstetten - 6:0 (3:0)

92 Alyas Hamkar 6:0

74 Daniel Bayer 5:0

70 Lirak Krasniqi 4:0

44 Alyas Hamkar 3:0

36 Chibuzo Oguegbu 2:0

27 Lirak Krasniqi 1:0

