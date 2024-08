SKVg Pottenbrunn ringt den SU Bischofstetten mit 3:1 nieder

Spielberichte

Die SKVg Pottenbrunn hat in der 2. Runde der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) einen überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen die SU Bischofstetten eingefahren. Trotz einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Pottenbrunner am Ende deutlich durch. Schlüsselspieler Markus Riedler und Mario Steininger trugen entscheidend zum Erfolg bei und sorgten für die wichtigen Tore.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Es war eine intensive Begegnung zwischen der SKVg Pottenbrunn und der Sportunion Bischofstetten. Die Heimmannschaft übernahm früh die Initiative und konnte bereits in der 20. Minute das erste Tor bejubeln. Markus Riedler, die Nummer 11 der Pottenbrunner, erzielte mit einem sehenswerten Treffer das 1:0. Dieser frühe Führungstreffer setzte die Gäste unter Druck, die jedoch nicht aufgaben und weiterhin bemüht waren, das Spiel offen zu gestalten.

In der 41. Minute gelang der Sportunion Bischofstetten dann der Ausgleich. Patrik Allina nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Pottenbrunner aus und netzte zum 1:1 ein. Mit diesem Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Pottenbrunn zieht davon

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SKVg Pottenbrunn entschlossen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 58. Minute brachte erneut Markus Riedler seine Mannschaft in Führung. Ein wunderbar getretener Freistoß, der noch leicht abgefälscht wurde, landete unhaltbar im Tor der Gäste. Die Pottenbrunner gingen damit mit 2:1 in Führung und waren wieder obenauf.

Die Gäste aus Bischofstetten versuchten zwar, den erneuten Rückstand wettzumachen, fanden jedoch kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Pottenbrunner. Diese ließen nichts mehr anbrennen und setzten in der 73. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:1. Mario Steininger zeigte sich vor dem Tor eiskalt und verwandelte eine schön herausgespielte Chance souverän.

Mit diesem Tor war die Partie entschieden, und die SKVg Pottenbrunn verwaltete den Vorsprung in den letzten Minuten geschickt. Die Sportunion Bischofstetten konnte keine weiteren Akzente setzen, sodass es beim verdienten 3:1-Heimerfolg für die Pottenbrunner blieb. In der Tabelle konnte die SKVg Pottenbrunn damit wichtige Punkte sammeln und ihre Position verbessern.

Der Schlusspfiff besiegelte den Erfolg der Pottenbrunner, die sich über einen gelungenen Auftritt und drei wichtige Punkte freuen durften. Die Gäste aus Bischofstetten mussten hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen und werden in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

1. Klasse West-Mitte: Pottenbrunn : Bischofstetten - 3:1 (1:1)

73 Mario Steininger 3:1

58 Markus Riedler 2:1

41 Patrik Allina 1:1

20 Markus Riedler 1:0

