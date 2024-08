Luger- Doppelpack lässt dem FC Leonhofen keine Chance auf einen Punktegewinn

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 00:49

Im dritten Rundenspiel der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) setzte sich der SV Karlstetten klar gegen den FC Leonhofen durch. Die Partie endete mit einem überzeugenden 3:0-Sieg für die Gastgeber. Bereits zur Halbzeit führte der SV Karlstetten mit 2:0 und dominierte das Spielgeschehen auch in der zweiten Hälfte. Mathias Luger und Jakub Nemec waren die herausragenden Akteure der Heimmannschaft und trugen entscheidend zum verdienten Sieg bei.

Frühe Führung durch Luger und Nemec

Von Beginn an zeigte der SV Karlstetten, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Bereits in der 2. Minute konnte der FC Leonhofen eine erste Chance aufs Tor der Gastgeber verzeichnen, doch diese blieb ungenutzt. In den ersten Minuten war deutlich zu spüren, dass sich beide Mannschaften nichts schenken wollten. Doch es dauerte nicht lange, bis der SV Karlstetten die Führung übernahm.

In der 20. Minute gelang Mathias Luger das erste Tor für den SV Karlstetten. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Gäste schienen sich von diesem Rückschlag nicht schnell erholen zu können, was den Hausherren die Möglichkeit gab, weiter Druck aufzubauen.

Nur zehn Minuten später, in der 30. Minute, konnte der SV Karlstetten erneut jubeln. Diesmal war es Jakub Nemec, der einen Freistoß gekonnt verwandelte und das 2:0 erzielte. Die Präzision und Wucht seines Schusses ließen dem Torwart der Leonhofener keine Chance. Bereits vor diesem Treffer hatte der SV Karlstetten mit einem gefährlichen Freistoß auf sich aufmerksam gemacht, der beinahe im rechten unteren Eck gelandet wäre.

In der 40. Minute hatte Matthias Luger die Chance, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, doch sein Versuch, das 3:0 zu erzielen, blieb erfolglos. So ging es mit einer 2:0-Führung für den SV Karlstetten in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Karlstetten das dominierende Team. In der 50. Minute hatte Paul Temper die bis dahin größte Chance des Spiels, doch er scheiterte knapp. Es war ein Spiel mit viel Einsatz und Leidenschaft.

In der 70. Minute dann die Entscheidung: Erneut war es Mathias Luger, der für den SV Karlstetten traf. Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte er das Ergebnis auf 3:0 und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Die Gäste aus Leonhofen hatten dem nicht mehr viel entgegenzusetzen und mussten die Überlegenheit des SV Karlstetten anerkennen.

Somit endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Ergebnis. Der Sportverein Karlstetten/Neidling zeigte eine starke Leistung und ließ dem FC Leonhofen keine Chance, Punkte mit nach Hause zu nehmen. Der überzeugende Auftritt der Gastgeber lässt auf weitere spannende Spiele in der laufenden Saison hoffen.

1. Klasse West-Mitte: Karlstetten : Leonhofen - 3:0 (2:0)

70 Mathias Luger 3:0

30 Jakub Nemec 2:0

20 Mathias Luger 1:0

