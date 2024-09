Hattrick- Hero Wurm führt FCU Gerersdorf/E. zum 3:1-Sieg über SU Bischofstetten

Spielberichte

Sonntag, 08. September 2024 01:30

In einer spannenden Begegnung in der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) konnte sich der FCU Gerersdorf/E. mit einem 3:1-Heimsieg gegen die SU Bischofstetten durchsetzen. Hauptakteur des Spiels war Markus Wurm, der alle drei Treffer für die Gerersdorf erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Schon früh in der Partie legte Wurm den Grundstein für den Sieg, und auch in der zweiten Halbzeit blieb er eiskalt vor dem Tor. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Bischofstetten konnten die Gäste das Spiel nicht mehr drehen.

Ein starker Start für den FCU Gerersdorf/E.

Bereits in der sechsten Spielminute brachte Markus Wurm den FCU Gerersdorf/E. in Führung. Mit einem kraftvollen Schuss zerschmetterte er das Tornetz und sorgte für euphorische Stimmung unter den heimischen Fans. Wenig später, in der 11. Minute, legte Wurm nach. Nachdem Alex Dirnegger im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Wurm den fälligen Elfmeter sicher und baute die Führung auf 2:0 aus.

Doch die Gäste aus Bischofstetten zeigten sich kämpferisch und kamen in der 29. Minute durch Artur Minin zum Anschlusstreffer. Minin nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gerersdorf aus und schob den Ball ins Netz. Trotz dieses Treffers ließ sich der FCU Gerersdorf/E. nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiter konzentriert.

Markus Wurm macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit startete ruhig, und das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld.In der 85. Minute war es erneut Markus Wurm, der den Unterschied ausmachte. Erneut trat er zum Elfmeter an und verwandelte auch diesen sicher. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte er den Endstand von 3:1 her und avancierte somit endgültig zum Matchwinner.

In den letzten Minuten der Partie konnte sich keine der beiden Mannschaften mehr entscheidend durchsetzen. Ein Spieler von Bischofstetten blieb in der 90. Minute nach einem Zweikampf am Boden liegen, was jedoch keine größeren Konsequenzen nach sich zog.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den FCU Gerersdorf/E. Dieser Sieg in der 4. Runde der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) sichert den Gerersdorf wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

1. Klasse West-Mitte: Gerersdorf : Bischofstetten - 3:1 (2:1)

85 Markus Wurm 3:1

29 Artur Minin 2:1

11 Markus Wurm 2:0

6 Markus Wurm 1:0



