Spektakuläre Aufholjagd: SKVg Pottenbrunn dreht das Spiel gegen SC Kirchberg/P.

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 22:48

Die SKVg Pottenbrunn zeigte in einem packenden Heimspiel gegen den SC Kirchberg an der Pielach eine beeindruckende Aufholjagd. Nachdem sie zur Halbzeit mit 0:2 zurücklagen, gelang es ihnen, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen und mit einem 3:2-Sieg vom Platz zu gehen. Besonders hervorzuheben ist Mario Reicher, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg der Pottenbrunner beitrug.

Erste Halbzeit: SC Kirchberg/P. dominiert

Das Spiel begann mit einem klaren Vorteil für die Gäste. In der 17. Minute gingen sie durch Luca Masching in Führung. Der Treffer, erzielt aus einem präzisen Spielzug, brachte den SC Kirchberg/P. mit 1:0 in Front und setzte die SKVg Pottenbrunn früh unter Druck.

Die Pottenbrunner versuchten, ins Spiel zu finden, doch die Gäste blieben dominant und konnten noch vor der Halbzeitpause ein weiteres Tor erzielen. In der 44. Minute traf Frantisek Hecko aus 45 Metern zum 2:0 für den SC Kirchberg/P. Der Distanzschuss überraschte den Torwart der Pottenbrunner und sorgte für eine scheinbar komfortable Halbzeitführung der Gäste.

Aufholjagd der Pottenbrunner in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich ein völlig anderes Bild. Die SKVg Pottenbrunn kam hochmotiviert aus der Kabine und erzielte bereits in der 47. Minute den Anschlusstreffer. Mario Reicher, der herausragende Akteur der zweiten Halbzeit, traf zum 1:2 und weckte damit die Hoffnungen der heimischen Fans.

Das Team von Pottenbrunn setzte den SC Kirchberg/P. weiterhin unter Druck und belohnte sich in der 55. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Erneut war es Mario Reicher, der den Ball ins Netz beförderte und damit den Spielstand auf 2:2 stellte. Die Pottenbrunner waren nun voll im Spiel und drängten auf den Führungstreffer.

Die Schlussphase der Partie entwickelte sich zu einem spannenden Krimi. Beide Mannschaften hatten Chancen, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch letztlich war es David Köttstorfer, der in der 90. Minute das Siegtor für die SKVg Pottenbrunn erzielte. Sein Treffer zum 3:2 ließ die heimischen Fans jubeln und besiegelte die spektakuläre Aufholjagd der Pottenbrunner.

Mit diesem Sieg zeigt die SKVg Pottenbrunn eindrucksvoll, dass sie in der Lage ist, auch nach einem deutlichen Rückstand zurückzukommen und das Spiel zu drehen. Der Endstand von 3:2 markiert einen wichtigen Erfolg in der 4. Runde der 1. Klasse West-Mitte (NÖ).

1. Klasse West-Mitte: Pottenbrunn : SC Kirchberg - 3:2 (0:2)

92 David Köttstorfer 3:2

55 Mario Reicher 2:2

47 Mario Reicher 1:2

44 Frantisek Hecko 0:2

17 Luca Masching 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.