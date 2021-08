Dank Misic: SV Karlstetten gewinnt gegen St. Veit

Details Sonntag, 22. August 2021 06:04

1. Klasse West-Mitte: Über 100 Zuschauer kamen zum Spiel zwischen dem SV Karlstetten/Neidling und der SU St. Veit/Gölsen. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Karlstetten/Neidling. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 4:2 gegen die SU St. Veit/Gölsen durch.

Der SV Karlstetten geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Jozef Gasparovic das schnelle 1:0 für St. Veit erzielte. Marko Misic war dann zum ersten Mal zur Stelle und markierte das 1:1 von Karlstetten (22.). Milan Ferencik machte in der 31. Minute das 2:1 der SU St. Veit/Gölsen perfekt. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf erneut Misic zum 2:2 zugunsten des SV Karlstetten/Neidling (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Sieben Gelbe, zwei Gelb-Rote, zwei Tore

In Halbzeit zwei zückte der Unparteiische gleich sieben Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten. In Minute 69 musste Karlstettens Johannes Schelberger mit der Ampelkarte vom Platz. In Minute 79 folgte ihm St. Veits Jozef Gasparovic ebenfalls mit Gelb-Rot. Zwei Minuten später ging der SV Karlstetten durch den dritten Treffer von Misic mit 3:2 in Führung. Florian Wurm stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Karlstetten her (90.). Schließlich strich der SV Karlstetten/Neidling die Optimalausbeute gegen St. Veit ein.

Karlstetten hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Der SV Karlstetten/Neidling machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf.

Durch diese Niederlage fällt die SU St. Veit/Gölsen in der Tabelle etwas zurück.

1. Klasse West-Mitte: SV Karlstetten/Neidling – SU St. Veit/Gölsen, 4:2 (2:2)

8 Jozef Gasparovic 0:1

22 Marko Misic 1:1

31 Milan Ferencik 1:2

44 Marko Misic 2:2

81 Marko Misic 3:2

90 Florian Wurm 4:2

