Klatsche für Karlstetten/N. beim FC Kapelln

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:29

1. Klasse West-Mitte: Mit 0:4 verlor Karlstetten am vergangenen Samstag vor rund 100 Zuschauern deutlich gegen den FC Kapelln. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der FC Kapelln wusste zu überraschen.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Martin Lukic, BSc mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SV Karlstetten/Neidling. Der FC Kapelln hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Lukic trifft doppelt

Zunächst sah Karlstettens Marko Misic (51.) die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Lukic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (56.). Paul Fischer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 61. Spielminute. In der 89. Minute legten die Gastgeber durch Gabriel Nährer zum 4:0 nach. Letztlich feierte der FC Kapelln gegen den SV Karlstetten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der FC Kapelln ist seit drei Spielen unbezwungen.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei Karlstetten das Problem. Erst zehn Treffer markierte der Gast – kein Team der 1. Klasse West-Mitte ist schlechter. Nachdem in den letzten fünf Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der SV Karlstetten/Neidling im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang 13.

Mit diesem Sieg zog der FC Kapelln am SV Karlstetten vorbei auf Platz neun. Karlstetten fiel auf die 13. Tabellenposition. Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Karlstetten/Neidling bei. Der FC Kapelln bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln – SV Karlstetten/Neidling, 4:0 (1:0)

43 Martin Lukic 1:0

56 Martin Lukic 2:0

61 Paul Fischer 3:0

89 Gabriel Naehrer 4:0

