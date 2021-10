FCU Gerersdorf/E. holt gegen St. Veit/G. ein 0:3 auf

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:39

1. Klasse West-Mitte: Nach formidablem Beginn und daraus resultierender hoher Führung gab die SU St. Veit/Gölsen das Spiel unerwartet noch komplett aus der Hand und musste sich vor rund 140 Fans zum Schluss gar mit 4:5 geschlagen geben. Die Ausgangslage sprach für den FCU Gerersdorf/E, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Veit bereits in Front. Milan Ferencik markierte in der dritten Minute die Führung. Der Tabellenletzte machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Mervin Obra (8.). Der dritte Streich der Gäste war Ferencik vorbehalten (33.). Markus Hofbauer war es, der in der 39. Minute das Spielgerät im Gehäuse der SU St. Veit/Gölsen unterbrachte. St. Veits Patrick Pernitsch sah nach 25 Minuten Rot. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

3:0-Führung verspielt

Jozef Gasparovic schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 4:1 für St. Veit in die Höhe. Das 2:4 des FCU Gerersdorf/E. stellte Marko Kolundzija sicher (58.). Mark Langstadlinger verkürzte für die Heimmannschaft später in der 68. Minute auf 3:4. Die SU St. Veit/Gölsen kam nicht mehr ins Spiel zurück, Markus Wurm (75.) und Kolundzija brachte Gerersdorf sogar in Führung (91., EM) und schließlich den Sieg. St. Veit ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem FCU Gerersdorf/E. nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Der FCU Gerersdorf/E. bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem achten Platz. Gerersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den FCU Gerersdorf/E, sodass man lediglich vier Punkte holte.

21 Gegentreffer musste die SU St. Veit/Gölsen im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Wann bekommt die SU St. Veit/Gölsen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den FCU Gerersdorf/E. gerät St. Veit immer weiter in die Bredouille.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – SU St. Veit/Gölsen, 5:4 (1:3)

3 Milan Ferencik 0:1

8 Mervin Obra 0:2

33 Milan Ferencik 0:3

39 Markus Hofbauer 1:3

55 Jozef Gasparovic 1:4

58 Marko Kolundzija 2:4

68 Mark Langstadlinger 3:4

75 Markus Wurm 4:4

91 Marko Kolundzija 5:4

