Remis zwischen Leonhofen und Markersdorf

1. Klasse West-Mitte: Nicht ganz 100 Besucher kamen zum Heimspiel des FC Leonhofen gegen den USC Markersdorf. 2:2 hieß es nach dem Spiel des FC Leonhofen gegen den USC Markersdorf. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Markersdorf geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Daniel Aigner das schnelle 1:0 für den FC Leonhofen erzielte. Der USC Markersdorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Richard Frank mit dem Ausgleich zum 1:1 zurück. Tomasz Skrzyszowski brachte Leonhofen nach 27 Minuten die 2:1-Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Teodor Gronister zum Ausgleich für Markersdorf. Als Schiedsrichter der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Während der erste Durchgang mit Toren nicht geizte, wurde es nach Wiederanpfiff ruhiger. Am Ende blieb es bei den Treffern aus der ersten Halbzeit.

Torreiche erste, torlose zweite Halbzeit

Drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat der FC Leonhofen derzeit auf dem Konto. Der Gastgeber erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Der USC Markersdorf holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Markersdorf bereits drei Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste Markersdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle hat der USC Markersdorf den vierten Platz inne.

Am kommenden Samstag trifft der FC Leonhofen auf die SU St. Veit/Gölsen, der USC Markersdorf spielt tags zuvor gegen den FC Kapelln.

1. Klasse West-Mitte: FC Leonhofen – USC Markersdorf, 2:2 (2:2)

4 Daniel Aigner 1:0

8 Richard Frank 1:1

27 Tomasz Skrzyszowski 2:1

42 Teodor Gronister 2:2

