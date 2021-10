Punkt gegen Loosdorf: Pottenbrunn erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:18

1. Klasse West-Mitte: Am Samstag kam die SKVg Pottenbrunn beim ASK Loosdorf vor etwa 150 Besuchern nicht über ein 2:2 hinaus. Der ASK Loosdorf zog sich gegen Pottenbrunn achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Die SKVg Pottenbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mario Steininger traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Aus der Ruhe ließ sich Loosdorf nicht bringen. Gergely Gajdos erzielte wenig später den Ausgleich (11.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ausgleich in Minute 94!

Das 2:1 des ASK Loosdorf stellte Elvis Dirvaru sicher (53.). Die Heimmannschaft schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Michael Lindner zum Ausgleich für Pottenbrunn. Am Ende stand es zwischen dem ASK Loosdorf und der SKVg Pottenbrunn pari.

Loosdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Teilerfolg verbesserte sich der ASK Loosdorf im Klassement auf Platz zehn. Der ASK Loosdorf verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Sicherlich ist das Ergebnis für Pottenbrunn nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Der Angriff der Gäste wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 27-mal zu. Die SKVg Pottenbrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit zehn Begegnungen hat Pottenbrunn das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Loosdorf stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim FC Leonhofen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die SKVg Pottenbrunn den SV Pressbaum.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – SKVg Pottenbrunn, 2:2 (1:1)

6 Mario Steininger 0:1

11 Gergely Gajdos 1:1

53 Elvis Dirvaru 2:1

94 Michael Lindner 2:2

