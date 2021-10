Sieg in Ratzersdorf: Nächster Erfolg für SC Kirchberg/P.

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:21

1. Klasse West-Mitte: Rund 130 Besucher kamen zum Spiel der 11. Runde zwischen Ratzersdorf und Kirchberg/P. Der Sportclub Kirchberg an der Pielach erreichte einen 3:1-Erfolg beim SV Ratzersdorf.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Hintermeier sein Team in der 20. Minute. Michael Bertl war zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Kirchberg/P. (31.). Bevor es in die Pause ging, hatte Frantisek Hecko noch das 2:1 des Gasts parat (41.). Zur Pause wusste der SCK eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Hecko der Mann des Tages

Das 3:1 für den Sportclub Kirchberg an der Pielach stellte Hecko sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Die 1:3-Heimniederlage des SV Ratzersdorf war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Durch diese Niederlage fiel das Heimteam aus der Aufstiegszone auf Platz vier. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Ratzersdorf derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Ratzersdorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der SC Kirchberg/P. liegt im Klassement weiter auf Rang sieben. In dieser Saison sammelte der Sportclub Kirchberg an der Pielach bisher fünf Siege und kassierte sechs Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Kirchberg/P. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Ratzersdorf beim ATSV Schönfeld/T. an, während der SCK einen Tag zuvor den FC Kapelln empfängt.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 1:3 (1:2)

20 Michael Hintermeier 1:0

31 Michael Bertl 1:1

41 Frantisek Hecko 1:2

75 Frantisek Hecko 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!