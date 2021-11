Kantersieg gegen Pressbaum: Pottenbrunn auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:00

1. Klasse West-Mitte: Pottenbrunn erteilte dem SV Pressbaum eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für die SKVg Pottenbrunn. Als Favorit rein – als Sieger raus. Pottenbrunn hat alle Erwartungen erfüllt.

140 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der 26. Minute den Treffer von Mario Steininger zum 1:0. Pressbaum brauchte den Ausgleich, aber die Führung der SKVg Pottenbrunn hatte bis zur Pause Bestand.

Binnen 13 Minuten: Hamkar mit lupenreinen Hattrick

In der 61. Minute erhöhte Michael Lindner auf 2:0 für Pottenbrunn. Mit den Treffern zum 5:0 (65./68./78.) sicherte Alyas Hamkar der SKVg Pottenbrunn nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende kam Pottenbrunn gegen den SV Pressbaum zu einem verdienten Sieg.

Die SKVg Pottenbrunn macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Die Offensive von Pottenbrunn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Pressbaum war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 32-mal schlugen die Angreifer der SKVg Pottenbrunn in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpfte die SKVg Pottenbrunn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Pottenbrunn sieben Siege und vier Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Pressbaum muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SV Pressbaum liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 38 Gegentreffer fing. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Pressbaum momentan auf dem Konto.

Pressbaum steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Pottenbrunn mit aktuell 25 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft die SKVg Pottenbrunn auf den SV Karlstetten/Neidling, der SV Pressbaum spielt tags zuvor gegen den FC Leonhofen.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – SV Pressbaum, 5:0 (1:0)

26 Mario Steininger 1:0

61 Michael Lindner 2:0

65 Alyas Hamkar 3:0

68 Alyas Hamkar 4:0

78 Alyas Hamkar 5:0

