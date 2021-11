Kantersieg beim FC Kapelln: Schönfeld/T. auf Aufstiegskurs

Details Montag, 08. November 2021 02:41

1. Klasse West-Mitte: Etwa 100 Zuschauer kamen zum Spiel der 13. Runde. Schönfeld/T. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Damit wurde der Gast der Favoritenrolle vollends gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Christopher Jekal markierte in der vierten Minute die Führung. In der 18. Minute erhöhte Patrik Lechman auf 2:0 für den ATSV Schönfeld/T. Irakli Avaliani brachte Schönfeld/T. in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (36.). Die Überlegenheit des ATSV Schönfeld/T. spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Dreimal glatt Rot

Lechman baute den Vorsprung von Schönfeld/T. in der 51. Minute aus. In Minute 54 sah Kapellns Philipp Grassl wegen eines Foulspiels die Rote Karte. Zehn Minuten später musste auch Paul Fischer (64.) wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Der fünfte Streich des ATSV Schönfeld/T. war Jekal vorbehalten (78.). Lukas Daxböck gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (81.). Nach 86 Minuten bekam auch Schönfelds Gerald Böswarth die Rote Karte (Torchancenverhinderung) gezeigt. Schlussendlich setzte sich der ATSV Schönfeld/T. mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach der klaren Pleite gegen Schönfeld/T. steht der FC Kapelln mit dem Rücken zur Wand. Der FC Kapelln musste schon 37 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich die Heimmannschaft schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist der FC Kapelln weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den ATSV Schönfeld/T. war am Ende kein Kraut gewachsen.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von Schönfeld/T. weiter wachsen. Der Defensivverbund des ATSV Schönfeld/T. steht nahezu felsenfest. Erst zehnmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute der ATSV Schönfeld/T. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Schönfeld/T. elf Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Schönfeld/T. die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der FC Kapelln dann im nächsten Spiel den FCU Gerersdorf/E, während der ATSV Schönfeld/T. am gleichen Tag beim USC Mank antritt.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln – ATSV Schönfeld/T, 0:6 (0:3)

4 Christopher Jekal 0:1

18 Patrik Lechman 0:2

36 Irakli Avaliani 0:3

51 Patrik Lechman 0:4

78 Christopher Jekal 0:5

81 Lukas Daxboeck 0:6

