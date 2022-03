Markersdorf siegt klar gegen Kirchberg/P.

Details Samstag, 26. März 2022 01:13

1. Klasse West-Mitte: Gut 100 Zuschauer wollten den Frühjahrsauftakt des USC Markersdorf gegen den SC Kirchberg/P. sehen. Mit 1:4 verlor der Sportclub Kirchberg an der Pielach am vergangenen Freitag deutlich gegen den USC Markersdorf. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Markersdorf wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte der USC Markersdorf beim SC Kirchberg/P. einen 3:1-Sieg eingefahren.

Die erste Halbzeit stand im Zeichen eines Mannes. Gerald Bauer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Markersdorf (22./36.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Tobias Vorlaufer (Kirchberg) wegen einer Torchancenverhinderung mit Gelb-Roter Karte vom Platz gestellt. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Drei Punkte erst in der Schlussphase fixiert

Die Gäste schlugen in Halbzeit zwei in Unterzahl zu und verkürzten den Rückstand. Simon Heinzl war zur Stelle und markierte das 1:2 des SCK (68.). Für das 3:1 des USC Markersdorf zeichnete Zsolt Tamas Szabo verantwortlich (79.). Marco Hoppi brachte Markersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er kurz vor dem Ende das 4:1 erzielte (89.). Schlussendlich verbuchte der USC Markersdorf gegen den Sportclub Kirchberg an der Pielach einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Markersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der USC Markersdorf derzeit auf dem Konto.

Nach der Niederlage belegt der SC Kirchberg/P. nun den siebenten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher sieben Siege und kassierten sieben Niederlagen.

Am Sonntag muss Markersdorf beim ASK Loosdorf ran, zeitgleich wird der SCK vom ATSV Schönfeld/T. in Empfang genommen.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 4:1 (2:0)

89 Marco Hoppi 4:1

79 Zsolt Tamas Szabo 3:1

68 Simon Heinzl 2:1

36 Gerald Bauer 2:0

22 Gerald Bauer 1:0