FCU Gerersdorf/E. beendet gegen Kapelln Serie von fünf Spielen ohne Sieg

1. Klasse West-Mitte: Der FCU Gerersdorf/E. kam am Sonntag vor etwas mehr als 100 Fans zu einem 2:0-Erfolg gegen den FC Kapelln. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FCU Gerersdorf/E. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Gerersdorf keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Lukas Leeb schoss für die Gäste in der achten Minute das erste Tor. Kurz darauf rettete die Querlatte für die Gastgeber. Aber auch die Hausherren hatten nach etwa 20 Minuten die Chance das Spiel auszugleichen, doch der Schuss von Tahmoras Kukcha verfehlte das lange Eck nur knapp. Auch kurz vor der Pause gab es noch eine Möglichkeit das Spiel ausgeglichener zu gestalte. Doch es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gäste erwischten wieder den besseren Start

In der 46. Minute brachte Markus Wurm das Netz für den FCU Gerersdorf/E. zum Zappeln. Im Anschluss häuftgen sich die Chancen für Gerersdorf, doch ein weiterer Torerfolg blieb aus. In der Schlussphase des Spiels versuchten die Gastgeber alles um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, aber das Vorhaben gelang nicht. Letztendlich hatte der FCU Gerersdorf/E. Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Der FC Kapelln musste schon 39 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich das Heimteam schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der FC Kapelln entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Gerersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Der FCU Gerersdorf/E. beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Der FCU Gerersdorf/E. setzte sich mit diesem Sieg vom FC Kapelln ab und belegt nun mit 16 Punkten den zehnten Rang, während der FC Kapelln weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist der FC Kapelln zur SKVg Pottenbrunn, zeitgleich empfängt Gerersdorf den USC Mank.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln – FCU Gerersdorf/E, 0:2 (0:2)

46 Markus Wurm 0:2

8 Lukas Leeb 0:1