Ober-Grafendorf siegt im Spitzenspiel gegen Pottenbrunn

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:17

1. Klasse West-Mitte: Am Samstag trafen der FC Ober-Grafendorf und die SKVg Pottenbrunn vor rund 200 Zuschauern aufeinander. Das Match entschied Ober-Grafendorf mit 2:0 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Ober-Grafendorf die Nase vorn. Das Hinspiel, das 1:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Pottenbrunn gefunden.

Für die Heimelf ging es noch darum, die Titelträume aufrecht zu erhalten. Deswegen agierte man in Halbzeit eins etwas vorsichtiger. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Fabian Diendorfer brachte dann Ober-Grafendorf in der 58. Minute doch in Front. Die SKVg Pottenbrunn geriet deutlicher in Rückstand, als der FC Ober-Grafendorf auf 2:0 erhöhte (67.). Stefan Berndorfer verwandelte einen Strafstoß und sorgte für etwas Ruhe im Spiel der Gastgeber. In den 90 Minuten war Ober-Grafendorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Pottenbrunn und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Ober-Grafendorf hat Titelträume noch nicht aufgegeben

Das Konto des FC Ober-Grafendorf zählt mittlerweile 50 Punkte. Damit steht das Heimteam kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Wer Ober-Grafendorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 23 Gegentreffer kassierte der FC Ober-Grafendorf. Nur dreimal gab sich Ober-Grafendorf bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der FC Ober-Grafendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die SKVg Pottenbrunn hat auch nach der Pleite weiter die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Pottenbrunn bisher zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Die SKVg Pottenbrunn baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist Ober-Grafendorf zum FC Leonhofen, gleichzeitig begrüßt Pottenbrunn den ASK Loosdorf auf heimischer Anlage.

1. Klasse West-Mitte: FC Ober-Grafendorf – SKVg Pottenbrunn, 2:0 (0:0)

67 Stefan Berndorfer 2:0

58 Fabian Diendorfer 1:0