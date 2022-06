ASK Loosdorf verliert Spitzenspiel gegen Pottenbrunn

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:29

1. Klasse West-Mitte: Etwas mehr als 100 Besucher waren gekommen um das Spiel der 24. Runde zu sehen. Durch ein 3:1 holte sich die SKVg Pottenbrunn in der Partie gegen den ASK Loosdorf drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pottenbrunn die Nase vorn. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Alyas Hamkar nutzte die Chance für die SKVg Pottenbrunn und beförderte in der 20. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Martin Wetzel schoss für den ASK Loosdorf in der 59. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Michael Halm traf kurze Zeit später zum 2:1 zugunsten von Pottenbrunn (66.). In der 77. Minute erhöhte Michael Lindner auf 3:1 für das Heimteam. Schließlich sprang für die SKVg Pottenbrunn gegen Loosdorf ein Dreier heraus.

Pottenbrunn sichert Platz vier ab

Kurz vor Saisonende besetzt Pottenbrunn mit 44 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die SKVg Pottenbrunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der ASK Loosdorf befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Platz fünf der Tabelle.

Nächster Prüfstein für Pottenbrunn ist der SV Pressbaum auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der ASK Loosdorf misst sich zur selben Zeit mit dem FC Leonhofen.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – ASK Loosdorf, 3:1 (1:0)

77 Michael Lindner 3:1

66 Michael Halm 2:1

59 Martin Wetzel 1:1

20 Alyas Hamkar 1:0