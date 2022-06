Schönfeld/T. bezwingt auch Ratzersdorf

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:03

1. Klasse West-Mitte: Rund 150 Fußballfans kamen am Samstagnachmittag in die Fahrschule-Sauer-Arena nach Ratzersdorf. Schönfeld/T. erreichte einen 3:1-Erfolg beim SV Ratzersdorf. Der ATSV Schönfeld/T. hatte das Hinspiel gegen Ratzersdorf mit 2:0 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Ratzersdorf bereits in Front. Lucas-Nicola Sunk markierte in der zweiten Minute die Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt. Der Tabellenführer scshlug allerdings in Halbzeit zwei zurück. Michael Henickl versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz des SV Ratzersdorf. Jan Magdolen brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Schönfeld/T. über die Linie (65.). Kurz vor Ultimo war noch Meriton Thaqi zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Ligaprimus verantwortlich (85.). Letzten Endes holte der ATSV Schönfeld/T. gegen Ratzersdorf drei Zähler.

Sieg Nummer 19 für den Meister

Das Konto des SV Ratzersdorf zählt mittlerweile 50 Punkte. Damit steht der SV Ratzersdorf kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die gute Bilanz von Ratzersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SV Ratzersdorf bisher 16 Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Schönfeld/T. 60 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund der Gäste ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 22 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der ATSV Schönfeld/T. kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist der SV Ratzersdorf zum FCU Gerersdorf/E, zeitgleich empfängt Schönfeld/T. den FC Kapelln.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – ATSV Schönfeld/T, 1:3 (1:0)

85 Meriton Thaqi 1:3

65 Jan Magdolen 1:2

60 Michael Henickl 1:1

2 Lucas-Nicola Sunk 1:0