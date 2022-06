Pottenbrunn gewinnt zum Abschluss gegen Karlstetten

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:23

1. Klasse West-Mitte: Die SKVg Pottenbrunn gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor etwa 130 Besuchern mit 3:1 gegen den SV Karlstetten/Neidling. Pottenbrunn hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Der Gastgeber hatte das Hinspiel gegen den SV Karlstetten mit 2:1 gewonnen.

Vladimir Simo traf vor 130 Besuchern zum 1:0 (3.). Nur zwei Minuten später vergibt Pottenbrunn einen Elfmeter (5.). Mario Steininger witterte seine Chance und schoss den Ball dann zum 1:1 für die SKVg Pottenbrunn ein (12.). In der 25. Minute schoss Pottenbrunn durch Abdul Rahman Grönebaum das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Mit einem Tor Vorsprung für die SKVg Pottenbrunn ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Mit dem 3:1 sicherte Steininger Pottenbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (54.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte die SKVg Pottenbrunn schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Pottenbrunn schließt Saison auf Platz vier ab

Pottenbrunn bewies in dieser Saison mit dem erreichten vierten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Auf die eigene Defensive konnte sich die SKVg Pottenbrunn in dieser Saison verlassen, was die lediglich 31 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Pottenbrunn weist mit 15 Siegen, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich die SKVg Pottenbrunn sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach allen 26 Spielen findet sich Karlstetten in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse West-Mitte vorbereiten. Im Angriff des Gasts fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 40 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans des SV Karlstetten/Neidling. Der SV Karlstetten sammelte im Saisonverlauf gerade einmal acht Siege, vier Remis und 14 Niederlagen.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – SV Karlstetten/Neidling, 3:1 (2:1)

54 Mario Steininger 3:1

25 Abdul Rahman Groenebaum 2:1

12 Mario Steininger 1:1

3 Vladimir Simo 0:1