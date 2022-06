Torreiches Remis zwischen Leonhofen und Pressbaum

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:38

1. Klasse West-Mitte: Der FC Leonhofen und der SV Pressbaum beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich vor rund 110 Besuchern mit einem 4:4-Unentschieden. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Leonhofen, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten der Gastgeber gegeben.

Patrick Brachner brachte den FC Leonhofen in der 13. Minute nach vorn. Johannes Schmidt erhöhte für den FC Leonhofen kurz darauf sogar auf 2:0 (17.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Danijel Topic in der 30. Minute, als er auf 2:1 verkürzte. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Leonhofen einen knappen Vorsprung herausgespielt. Für das 2:2 von Pressbaum zeichnete Tobias Schmied verantwortlich (50.). Schmidt erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte den Gästen durch einen Selbsttreffer das 3:2 (62.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Brachner bereits wenig später per Elfmeter besorgte (63.). Der Unparteiische schickte in der 69. Minute Pressbaums Trainer Thomas Skaloud mit Gelb-Rot vom Platz. Patrick Uhlig schoss für den SV Pressbaum in der 77. Minute per Freistoß das vierte Tor. Jetzt erst recht, dachte sich Daniel Aigner, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (78.). Am Ende stand es zwischen dem FC Leonhofen und dem SV Pressbaum pari.

Abwechslungsreiches Remis zum Abschluss

Weder Fisch noch Fleisch: Der FC Leonhofen schließt das Fußballjahr auf Rang sechs ab. In der Offensive rief Leonhofen in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 53 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Der FC Leonhofen steht mit insgesamt elf Siegen, sieben Remis und acht Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der FC Leonhofen deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Der SV Pressbaum schaffte mit Platz 13 den Klassenerhalt nicht und enttäuschte insgesamt. Sattelfest war die Defensive des SV Pressbaum in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht Pressbaum zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 39:80 da. Die Saisonbilanz des SV Pressbaum kommt dürftig daher, wie vier Siege, fünf Remis und 17 Niederlagen nachhaltig belegen.

1. Klasse West-Mitte: FC Leonhofen – SV Pressbaum, 4:4 (2:1)

78 Daniel Aigner 4:4

77 Patrick Uhlig 3:4

63 Patrick Brachner 3:3

62 Eigentor durch Johannes Schmidt 2:3

50 Tobias Schmied 2:2

30 Danijel Topic 2:1

17 Johannes Schmidt 2:0

13 Patrick Brachner 1:0