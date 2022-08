Loosdorf feiert Heimsieg gegen Karlstetten

Details Samstag, 13. August 2022 00:56

1. Klasse West-Mitte: Die erste Runde der neuen Saison wurde in Loosdorf eröffnet. Etwas mehr als 100 Fans wollten sich das Spiel des ASK Loosdorf gegen den SV Karlstetten/Neidling nicht entgehen lassen. Der SV Karlstetten konnte dem ASK Loosdorf zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4.

Nach 13 Minuten erhitzen die Gemüter der Fans, die einen vermeintlichen Strafstoß nicht zu sehen bekamen. Markus Gruber war vor mehr als 100 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (18.). Gruber verwandelte dann doch einen Strafstoß zum 1:0 für die Gastgeber. Die Heimischen drückten weiter auf das Tempo und kamen zu einigen Möglichkeiten. Loosdorfs Michal Sojka erzielte in der 33. Minute dann doch das 2:0. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Gruber seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Zur Halbzeit blickte der ASK Loosdorf auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Tor von Konecny bleibt nur ein Ehrentreffer

Für das 1:3 von Karlstetten zeichnete Adam Konecny verantwortlich (48.). Doch die Hoffnung auf eine Wende wurde durch die Gastgeber schnell zerschlagen. Elvis Dirvaru überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den ASK Loosdorf (65.). Unter dem Strich verbuchte Loosdorf gegen den SV Karlstetten/Neidling einen 4:1-Sieg.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – SV Karlstetten/Neidling, 4:1 (3:0)

65 Elvis Dirvaru 4:1

48 Adam Konecny 3:1

45 Markus Gruber 3:0

33 Michal Sojka 2:0

18 Markus Gruber 1:0