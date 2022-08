Traumstart für FC Leonhofen gegen die Sportunion Hofstetten-G.

Details Sonntag, 14. August 2022 01:43

1. Klasse West-Mitte: Fast 160 Zuschauer kamen in das Pielachtalstadion um den Saisonauftakt mitzuverfolgen. Der FC Leonhofen zog der Sportunion Hofstetten-Grünau das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams.

Beide Mannschaften starteten eher vorsichtig in diese Partie. Fehler vermeiden war die Devise. In Minute 17 verhinderte der Pfosten einen Rückstand der Gäste. Nur drei Minuten später traf Hofstetten erneut nur die Stange und war das gefährlichere Team. Die Führung Hofstettens war die logische Folge. Das 1:0 der SPU Hofstetten-G. bejubelte Markus Hofbauer (23.). Patrick Brachner trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich für die Gäste zum 1:1 aus. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der FC Leonhofen das 2:1 durch Valentin Seidinger nach (40.). Für die Vorentscheidung waren Michael Luger (41.) und Brachner (44.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Der dominante Vortrag von Leonhofen im ersten Spielabschnitt, nach der starken Anfangsphase Hofstettens, zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Hofstetten ohne Glück im Abschluss - Leonhofen gnadenlos effizient

Hofstetten hatte an diesem Tag kein Glück und traf erneut nur den Pfosten. Für den nächsten Erfolgsmoment der Gäste sorgte Tomasz Skrzyszowski (48.), ehe Niklas Reiterlehner das 6:1 markierte (87.). Am Ende feierte der FC Leonhofen einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Hofstetten kam der FC Leonhofen zu einem verdienten Sieg.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – FC Leonhofen, 1:6 (1:4)

87 Niklas Reiterlehner 1:6

48 Tomasz Skrzyszowski 1:5

44 Patrick Brachner 1:4

41 Michael Luger 1:3

40 Valentin Seidinger 1:2

34 Patrick Brachner 1:1

23 Markus Hofbauer 1:0