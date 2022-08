Leonhofen feiert souveränen Heimsieg über die SKVg Pottenbrunn

Details Samstag, 20. August 2022 04:10

1. Klasse West-Mitte: Rund 110 Besucher kamen zum Spiel der zweiten Runde zwischen leonhofen und Pottenbrunn. Die Gäste kommen im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierten bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 1:4-Pleite.

Die erste Viertelstunde brachte für beide Mannschaften nichts Zählbares auf die Anzeigentafel. Patrick Brachner stellte die Weichen aber für den FC Leonhofen auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Kurz nach dem Wiederbeginn ertönte ein Elfmeterpfiff. Markus Riedler ließ sich in der 51. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Pottenbrunn. Doch der Ausgleich schockte die Heimischen nicht. Niklas Reiterlehner versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz der SKVg Pottenbrunn. Valentin Seidinger beförderte das Leder zum 3:1 von Leonhofen über die Linie (69.). Michael Luger schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 4:1 für die Gastgeber in die Höhe. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der FC Leonhofen einen dreifachen Punktgewinn gegen Pottenbrunn.

Ausgleichstor von Riedler bleibt nur ein Ehrentreffer

Die Abschlusstabelle führte Leonhofen in der vergangenen Saison mit 40 Punkten auf dem sechsten Platz auf. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht der FC Leonhofen derzeit auf dem ersten Rang.

Mit 50 Punkten aus den insgesamt 26 Partien der letzten Spielzeit stand die SKVg Pottenbrunn schließlich auf dem vierten Platz. Momentan hat man noch keine Punkte auf dem Konto.

1. Klasse West-Mitte: FC Leonhofen – SKVg Pottenbrunn, 4:1 (1:0)

73 Michael Luger 4:1

69 Valentin Seidinger 3:1

66 Niklas Reiterlehner 2:1

51 Markus Riedler 1:1

18 Patrick Brachner 1:0