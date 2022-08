Der USC Mank gewinnt beim SV Ratzersdorf

Details Samstag, 20. August 2022 04:20

1. Klasse West-Mitte: Rund 110 Besucher kamen in die Fahrschule-Sauer-Arena nach Ratzersdorf um das Spiel gegen den USC Mank zu sehen. Der SV Ratzersdorf hatte am Freitag gegen den USC Mank mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die Abtastphase wurde mit dem ersten Tor beendet. Der USC Mank ging durch Christopher Kerschner in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. In der 39. Minute brachte Harald Pfrendl das Netz für den Gast zum Zappeln und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 für Mank. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Eigentor in der 58. Minute: Pechvogel Clemens Reiterlehner beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Ratzersdorf den 1:2-Anschluss. Nach 82 Minuten musste der Torschütze zum 2:0, Harald Pfrendl, mit der Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen. Am Spielstand änderte das aber nichts mehr. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des USC Mank.

Pfrendl mit Tor und Platzverweis

53 Punkte wanderten in der letzten Saison auf das Konto des SV Ratzersdorf. In der Abschlusstabelle bedeutete das Platz drei. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem sechsten Rang.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USC Mank im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – USC Mank, 1:2 (0:2)

58 Eigentor durch Clemens Reiterlehner 1:2

39 Harald Pfrendl 0:2

23 Christopher Kerschner 0:1