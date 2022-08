Hofstetten-Grünau mit Heimniederlage gegen Markersdorf

Details Samstag, 27. August 2022 09:45

1. Klasse West-Mitte: In der 3. Runde trafen sich die SPU Hofstetten-Grünau und der USC Markersdorf vor mehr als 120 Besuchern im Pielachtalstadion. Markersdorf holte den ersten Saisonsieg gegen die SPU Hofstetten-G. durch einen 5:2-Erfolg.

Hofstetten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manfred Obermaier traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Danach musste Hofstettens Keeper Tobias Stachelberger zweimal retten. Nemanja Milinkovic trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Christopher Grilz versenkte den Ball in der 18. Minute im Netz der Sportunion Hofstetten-Grünau und brachte die Gäste in Front. Die passende Antwort hatte Michael Fuchs parat, als er in der 21. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Milinkovic wird zum Matchwinner

Kurz nach der Pause ging der USC Markersdorf durch den zweiten Treffer von Grilz in Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Milinkovic schnürte einen Doppelpack (51./76.), sodass die Gäste fortan mit 5:2 führten. Schließlich strich Markersdorf die Optimalausbeute gegen die SPU Hofstetten-G. ein.

In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Der USC Markersdorf ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit der Sportunion Hofstetten-Grünau und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 7:11 auf dem siebenten Platz.

Am nächsten Freitag reist die SPU Hofstetten-G. zum ASK Loosdorf, zeitgleich empfängt Markersdorf die SKVg Pottenbrunn.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – USC Markersdorf, 2:5 (2:2)

76 Nemanja Milinkovic 2:5

51 Nemanja Milinkovic 2:4

48 Christopher Grilz 2:3

21 Michael Fuchs 2:2

18 Christopher Grilz 1:2

13 Nemanja Milinkovic 1:1

3 Manfred Obermaier 1:0