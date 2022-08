Tore am laufenden Band für den ASK Loosdorf gegen die USG Alpenvorland

Details Sonntag, 28. August 2022 04:41

1. Klasse West-Mitte: Über 230 Zuschauer beobachteten das Spiel der 3. Runde zwischen dem ASK Loosdorf und der USG Alpenvorland. Der ASK Loosdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon.

Schon in den ersten Minuten hatten die Gastgeber die ersten Chancen zur Führung. Für das erste Tor sorgte Martin Wetzel. In der 13. Minute traf der Spieler der Heimmannschaft per Freistoß zum 1:0 ins Schwarze. Dominik Gulas versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus (24.). Mit dem 3:0 durch Markus Gruber schien die Partie bereits in der 33. Minute mit dem ASK Loosdorf einen sicheren Sieger zu haben. In der 38. Minute brachte Martin Slabjar das Netz für die USG Alpenvorland zum Zappeln und konnte auf 3:1 verkürzen. Mit der Führung für Loosdorf ging es in die Kabine.

Gruber-Hattrick! Loosdorf gnadenlos

Gruber sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 6:1 (64./75./79.) aus der Perspektive des ASK Loosdorf. Wetzel stellte schließlich in der 86. Minute den 7:1-Sieg für den ASK Loosdorf sicher. Letztlich feierte Loosdorf gegen die USG Alpenvorland nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der ASK Loosdorf ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für die USG Alpenvorland wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem achten Rang steht.

Am Freitag empfängt der ASK Loosdorf die Sportunion Hofstetten-Grünau. Die USG Alpenvorland erwartet am Sonntag den FC Ober-Grafendorf.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – USG Alpenvorland, 7:1 (3:1)

86 Martin Wetzel 7:1

79 Markus Gruber 6:1

75 Markus Gruber 5:1

64 Markus Gruber 4:1

38 Martin Slabjar 3:1

33 Markus Gruber 3:0

24 Dominik Gulas 2:0

13 Martin Wetzel 1:0