Heimsieg für Markersdorf gegen Pottenbrunn

Details Samstag, 03. September 2022 00:53

1. Klasse West-Mitte: Mit 230 Besuchern war die L&G Bau ARENA in Markersdorf recht gut gefüllt. Die heimischen Fans sahen einen souveränen Heimsieg ihres Teams gegen Pottenbrunn. Markersdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die SKVg Pottenbrunn.

Abtasten Fehlanzeige! Christopher Grilz brachte sein Team bereits in der sechsten Minute nach vorn. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Die Gäste waren keinsfalls das schwächere Team, doch die Hausherren zeigten sich effektiver. Das 2:0 für den USC Markersdorf stellte Grilz sicher. In der 68. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der dritte Streich des Heimteams war Marcel Enriko Frajtko vorbehalten (77.). Letzten Endes holte Markersdorf gegen Pottenbrunn drei Zähler.

Grilz-Doppelpack zum Sieg

Beim USC Markersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Markersdorf genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

In dieser Saison sammelten die Gäste bisher einen Sieg und kassierten drei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog der USC Markersdorf an Pottenbrunn vorbei auf Platz sieben. Die SKVg Pottenbrunn fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Markersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim USC Mank an. Zwei Tage später empfängt Pottenbrunn den ASK Loosdorf.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – SKVg Pottenbrunn, 3:0 (1:0)

77 Marcel Enriko Frajtko 3:0

68 Christopher Grilz 2:0

6 Christopher Grilz 1:0