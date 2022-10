Trotz Schock: ASK Loosdorf feiert gegen Ratzersdorf Sieg Nummer elf

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:31

1. Klasse West-Mitte: Fast 250 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Der ASK Loosdorf errang am Freitag einen 4:2-Sieg über den SV Ratzersdorf. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Loosdorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

Das Spiel begann relativ ausgeglichen. Nach zwanzig Minuten wurde das Spiel unterbrochen, da Patrick Dallinger nach einem Zusammenstoß liegen blieb und vom Notarzt abtransportiert werden musste. Wir wünschen dem Spieler rasche und gute Besserung. Eine halbe Stunde dauerte die Unterbrechung, doch dann ging es wieder weiter. Markus Gruber traf vor 245 Zuschauern nach 26 Minuten zur Führung für das Heimteam. Doch Rafael Ramssl war zur Stelle und markierte das 1:1 von Ratzersdorf (37.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Ramssl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Ratzersdorf über die Linie (55.). Mit einem schnellen Doppelpack (73./76.) zum 3:2 schockte Michal Sojka die Gäste und drehte das Spiel. Fabian Haberl versenkte die Kugel zum 4:2 für den ASK Loosdorf (83.). Am Ende verbuchte der ASK Loosdorf gegen den SV Ratzersdorf die maximale Punkteausbeute.

Nach Schock doch noch zum Sieg

Loosdorf ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Ratzersdorf verbuchte man bereits den elften Saisonsieg. 55 Tore – mehr Treffer als der ASK Loosdorf erzielte kein anderes Team der 1. Klasse West-Mitte. Nur einmal gab sich der ASK Loosdorf bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Loosdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 17 ergatterten Punkten steht der SV Ratzersdorf auf Tabellenplatz fünf. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Ratzersdorf momentan auf dem Konto. Die Situation bei Ratzersdorf bleibt angespannt. Gegen den ASK Loosdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der ASK Loosdorf tritt am kommenden Samstag beim FC Leonhofen an, der SV Ratzersdorf empfängt am selben Tag die Sportunion Hofstetten-Grünau.

