SV Karlstetten trumpft bei USG Alpenvorland auf

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:36

1. Klasse West-Mitte: Vor etwa 125 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell der 12. Runde zwischen der USG Alpenvorland und dem SV Karlstetten. Der SV Karlstetten/Neidling gewann das Samstagsspiel gegen die USG Alpenvorland mit 3:1.

Der SV Karlstetten geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Marcel Gschwandtner das schnelle 1:0 für die USG Alpenvorland erzielte. In den letzten Minuten von Halbzeit eins kam es zu einem Eigentor, das Radoslav Loncik zum 1:1 ins Netz beförderte (43.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Julian Gramer zum Unglücksraben und traf ebenfalls ins eigene Tor (45.). Zur Pause war der SV Karlstetten/Neidling im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Vladimir Simo stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Gäste her (87.). Zum Schluss feierte der SV Karlstetten einen dreifachen Punktgewinn gegen die USG Alpenvorland.

Zwei Eigentore kosteten Punkte

Die USG Alpenvorland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Karlstetten – die USG Alpenvorland bleibt weiter unten drin. Der Angriff ist bei der USG Alpenvorland die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielten die Gastgeber bislang. Die USG Alpenvorland taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Karlstetten/Neidling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Die letzten Resultate des SV Karlstetten konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Die USG Alpenvorland tritt am kommenden Sonntag beim FCU Gerersdorf/E. an, Karlstetten empfängt am selben Tag den USC Markersdorf.

1. Klasse West-Mitte: USG Alpenvorland – SV Karlstetten/Neidling, 1:3 (1:2)

87 Vladimir Simo 1:3

45 Eigentor durch Julian Gramer 1:2

43 Eigentor durch Radoslav Loncik 1:1

1 Marcel Gschwandtner 1:0