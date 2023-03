FCU Gerersdorf/E. beendet gegen Kirchberg/P. Sieglos-Serie

Details Samstag, 25. März 2023 23:48

1. Klasse West-Mitte: Der Sportclub Kirchberg an der Pielach und der FCU Gerersdorf/E. lieferten sich vor rund 130 Besuchern ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Nach etwas mehr als zehn Minuten war die Abtastphase zu Ende. Alexander Dirnegger brachte den SC Kirchberg/P. in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Frantisek Hecko witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den Gastgeber ein (24.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mario Reicher in der 26. Minute und brachte Gerersdorf erneut in Front. Komfortabel war die Pausenführung des FCU Gerersdorf/E. nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Stefan Hinterhofer erhöhte den Vorsprung von Gerersdorf nach 68 Minuten auf 3:1. Eigentor in der 73. Minute: Pechvogel Adel Cekic beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SC Kirchberg den 2:3-Anschluss. Am Ende behielt der FCU Gerersdorf/E. gegen den Sportclub Kirchberg an der Pielach die Oberhand.

Gerersdorf klettert auf Rang sechs

Trotz der Niederlage fiel der SC Kirchberg/P. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Der SC Kirchberg verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Auftritte des Sportclub Kirchberg an der Pielach waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Durch den Erfolg rückte der FCU Gerersdorf/E. auf die sechste Position der 1. Klasse West-Mitte vor. Am liebsten teilt Gerersdorf die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher viermal bewies. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der FCU Gerersdorf/E. endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Freitag trifft der SC Kirchberg/P. auf die USG Alpenvorland, der FCU Gerersdorf/E. spielt tags darauf gegen den FC Ober-Grafendorf.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – FCU Gerersdorf/E, 2:3 (1:2)

73 Eigentor durch Adel Cekic 2:3

68 Stefan Hinterhofer 1:3

26 Mario Reicher 1:2

24 Frantisek Hecko 1:1

12 Alexander Dirnegger 0:1

