Überraschung gelungen: Markersdorf bezwingt Loosdorf

1. Klasse West-Mitte: Der ASK Loosdorf behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:3-Schlappe gegen Markersdorf vor 400 Besuchern nicht in bester Verfassung. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei Loosdorf für triste Mienen. Im Hinspiel wurde der USC Markersdorf mit 1:6 abgeschossen.

Die Heimelf ging als Favorit in dieses Spiel. Doch schon nach zwölf Minuten gab es die erste Überraschung. Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Tamas Tasselmajer war gleich zweimal zur Stelle (12./23.). In Minute zwölf war Tasselmajer per Kopf zur Stelle und in Minute 23 verwandelte der Akteur der Gäste einen Elfmeter. Die Gastgeber waren geschockt, kamen aber nach 39 Minuten zu einer Top-Gelegenheit, doch Fabian Haberl scheiterte mit seinem Fallrückzieher am Aluminium. Nur drei Minuten später rettete erneut das Gestänge für die Gäste. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel legte der Tabellenführer aber nochmal zu. Markus Gruber erzielte vor 400 Zuschauern das 1:2. Doch Wieder war der vermeintliche Außenseiter effektiv. Benjamin Kladivko beförderte das Leder zum 3:1 von Markersdorf in die Maschen (78.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 84. Minute, als Elvis Dirvaru vom ASK Loosdorf mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten des USC Markersdorf.

Loosdorf trotz erster Heimniederlage weiter Tabellenführer

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ASK Loosdorf 39 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 65 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der 1. Klasse West-Mitte, jedoch kam dieser gegen Markersdorf nicht voll zum Zug.

Der USC Markersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten Markersdorf in der Tabelle voran. Der USC Markersdorf liegt nun auf Rang sieben. Markersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate des USC Markersdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Sonntag tritt Loosdorf bei der USG Alpenvorland an, während Markersdorf zwei Tage zuvor die Sportunion Hofstetten-Grünau empfängt.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – USC Markersdorf, 1:3 (0:2)

78 Benjamin Kladivko 1:3

47 Markus Gruber 1:2

23 Tamas Tasselmajer 0:2

12 Tamas Tasselmajer 0:1

