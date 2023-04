Pottenbrunn ringt FC Leonhofen nieder

Details Montag, 03. April 2023 00:02

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel von Pottenbrunn gegen den FC Leonhofen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es vor 150 Besuchern 3:2 zugunsten der SKVg Pottenbrunn. Pottenbrunn hat mit dem Sieg über Leonhofen einen Coup gelandet. Das Hinspiel hatte der FC Leonhofen mit 4:1 gewonnen.

Der Gast geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Alyas Hamkar das schnelle 1:0 für die SKVg Pottenbrunn erzielte. Die Heimischen machten in dieser Tonart weiter. Mario Steininger ließ sich in der 16. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für Pottenbrunn. Das Heimteam baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Tomasz Skrzyszowski beförderte den Ball in der 19. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der SKVg Pottenbrunn auf 3:0. Die Überlegenheit von Pottenbrunn spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Der Tabellenzweite bäumte sich aber nochmals auf. Die SKVg Pottenbrunn musste den Treffer von Niklas Reiterlehner zum 1:3 hinnehmen (69.). Der Anschlusstreffer kam dann aber wohl etwas zu spät. Für das 2:3 des FC Leonhofen zeichnete Niklas Funiak verantwortlich (88.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der FC Leonhofen noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam Leonhofen am Ende nicht mehr.

Leonhofen lässt Federn im Titelrennen

Pottenbrunn klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Die SKVg Pottenbrunn verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Pottenbrunn konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der FC Leonhofen in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz von Leonhofen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der FC Leonhofen bisher zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft die SKVg Pottenbrunn auf den SV Karlstetten/Neidling, der FC Leonhofen spielt am selben Tag gegen den USC Mank.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – FC Leonhofen, 3:2 (3:0)

88 Niklas Funiak 3:2

69 Niklas Reiterlehner 3:1

19 Eigentor durch Tomasz Skrzyszowski 3:0

16 Mario Steininger 2:0

10 Alyas Hamkar 1:0

