Markersdorf erzwingt das Remis gegen SPU Hofstetten-G.

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel USC Markersdorf gegen die SPU Hofstetten-G. trennten sich die Gegner vor rund 120 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Markersdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der USC Markersdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel bei Hofstetten hatte Markersdorf schlussendlich mit 5:2 gewonnen.

Der USC Markersdorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Michael Fuchs das schnelle 1:0 für die Sportunion Hofstetten-Grünau erzielte. Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Gästen. Zur Pause hatte die SPU Hofstetten-G. eine hauchdünne Führung inne. Michael Grossmann brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (69.). Doch noch waren die Heimsichen nicht geschlagen. Michael Leimhofer versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz von Hofstetten. Für den späten Ausgleich war Christopher Grilz verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Die Sportunion Hofstetten-Grünau wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Markersdorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Markersdorf holt nach 0:2 noch einen Punkt

Der USC Markersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Die Defensive von Markersdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 42-mal war dies der Fall. Der USC Markersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Markersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Die SPU Hofstetten-G. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Hofstetten ist deutlich zu hoch. 44 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse West-Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Sportunion Hofstetten-Grünau momentan auf dem Konto. Die SPU Hofstetten-G. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der USC Markersdorf tritt am kommenden Samstag bei der SKVg Pottenbrunn an, Hofstetten empfängt am selben Tag den ASK Loosdorf.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – Sportunion Hofstetten-Grünau, 2:2 (0:1)

80 Christopher Grilz 2:2

73 Michael Leimhofer 1:2

69 Michael Grossmann 0:2

8 Michael Fuchs 0:1

