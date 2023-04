USG Alpenvorland verliert deutlich gegen Loosdorf

Details Montag, 10. April 2023 00:43

1. Klasse West-Mitte: Der ASK Loosdorf erteilte der USG Alpenvorland eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den ASK Loosdorf. Loosdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Ligaprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel war die USG Alpenvorland mit 1:7 krachend untergegangen.

Nach drei Minuten hatten die Gäste den ersten Abschluss. Die Heimelf zog sich weit zurück und lauerte auf Kontermöglichkeiten. Vor 120 Zuschauern war Michal Sojka mit der Führung per Kopfball zur Stelle (24.). Markus Gruber beförderte das Ledernur wenige Minuten später zum 2:0 des ASK Loosdorf über die Linie (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Gulas den Vorsprung der Gäste mit einem Volley auf 3:0 (45.). Zur Halbzeit blickte der ASK Loosdorf auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 4:0 durch Martin Wetzel schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Loosdorf einen sicheren Sieger zu haben. Fabian Haberl köpfte zunächst ins Tor, jedoch befand er sich dabei im Abseits. Kurz darauf besorgte er in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den ASK Loosdorf (71.). Mit dem Spielende fuhr Loosdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die USG Alpenvorland klar, dass gegen den ASK Loosdorf heute kein Kraut gewachsen war.

Klare Angelegenheit für Loosdorf

Die USG Alpenvorland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen den ASK Loosdorf weiter im Abstiegssog. Die USG Alpenvorland schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 44 Gegentore verdauen musste. Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat die USG Alpenvorland derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die USG Alpenvorland auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der Zu-null-Sieg lässt dem ASK Loosdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Loosdorf stets gesorgt, mehr Tore als der ASK Loosdorf (70) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse West-Mitte. 14 Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Loosdorf. In den letzten fünf Partien rief der ASK Loosdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am kommenden Freitag trifft die USG Alpenvorland auf den FC Ober-Grafendorf, der ASK Loosdorf spielt tags darauf gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: USG Alpenvorland – ASK Loosdorf, 0:5 (0:3)

71 Fabian Haberl 0:5

46 Martin Wetzel 0:4

45 Dominik Gulas 0:3

28 Markus Gruber 0:2

24 Michal Sojka 0:1

