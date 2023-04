ASK Loosdorf mit Arbeitssieg gegen Pottenbrunn

Details Samstag, 22. April 2023 00:37

1. Klasse West-Mitte: Der ASK Loosdorf und die SKVg Pottenbrunn lieferten sich ein spannendes Spiel, das vor knapp 250 Zuschauern 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Pottenbrunn eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte der ASK Loosdorf für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 6:4.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Vor 250 Zuschauern war Markus Gruber nach einem schnellen Einwurf mit der Führung zur Stelle (1.). Schon in Minute 15 vergaben die Gastgeber die Chance auf das 2:0. Markus Riedler war es, der in der 28. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Loosdorf unterbrachte und zum 1:1 ausgleichen konnte. Doch Loosdorf wußte wieder zu antworten. Gruber schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (33.). Zur Pause behielt der ASK Loosdorf die Nase knapp vorn. Den Ausgleichstreffer hatte die SKVg Pottenbrunn in der 47. Minute durch Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Groenebaum im Repertoire. Mit dem 3:2 sicherte Gruber dem ASK Loosdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (51.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten des Tabellenprimus.

Triplepacker Gruber der Matchwinner

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die Heimmannschaft 45 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Loosdorf stets gesorgt, mehr Tore als der ASK Loosdorf (73) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse West-Mitte. Der ASK Loosdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Pottenbrunn führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die Lage der SKVg Pottenbrunn bleibt angespannt. Gegen Loosdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der ASK Loosdorf tritt am kommenden Freitag beim USC Mank an, Pottenbrunn empfängt am selben Tag die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: ASK Loosdorf – SKVg Pottenbrunn, 3:2 (2:1)

51 Markus Gruber 3:2

47 Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Groenebaum 2:2

33 Markus Gruber 2:1

28 Markus Riedler 1:1

1 Markus Gruber 1:0

