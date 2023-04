USG Alpenvorland verliert das Heimspiel gegen Hofstetten-G.

Details Sonntag, 23. April 2023 00:38

1. Klasse West-Mitte: Rund 100 Besucher kamen ins Texingtal um das Spiel der 18. Runde mitzuverfolgen. Mit einem 5:3-Erfolg im Gepäck ging es für die Sportunion Hofstetten-Grünau vom Auswärtsmatch bei der USG Alpenvorland in Richtung Heimat. Der knappe 3:2-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit der USG Alpenvorland Glücksgefühle beschert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Rene Duda markierte in der zweiten Minute die Führung. Manuel Forafellner versenkte dann die Kugel sogar zum 2:0 für die USG Alpenvorland (22.). Kurz vor der Pause traf Dalibor Gonda für die SPU Hofstetten-G. (42.) und verkürzte auf 2:1. Ein Tor auf Seiten der USG Alpenvorland machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. nach dem Seitenwechsel jubelten erneut die Gäste. Lukas Krcmarik glich kurz nach Wiederbeginn für Hofstetten aus (47.). Für das dritte Tor der Gäste war Elias Burger verantwortlich, der in der 68. Minute per Freistoß das 3:2 besorgte und somit das Spiel drehte. In der 67. Minute ging es schließlich bergab für die USG Alpenvorland, als man in Person von Christoph Steinwander einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Gonda legte mit dem 4:2 (80.) seinen zweiten Treffer nach. Dennis-Romario Raducanu schoss für die USG Alpenvorland in der 82. Minute aber dann per Strafstoß doch das dritte Tor. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Julian Paukowitsch, der das 5:3 aus Sicht der Sportunion Hofstetten-Grünau perfekt machte (89.). Die Zeichen standen auf Sieg für die USG Alpenvorland, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Acht-Tore-Krimi geht an die Gäste

49 Gegentreffer hat die USG Alpenvorland mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse West-Mitte. Wann findet die USG Alpenvorland die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen die SPU Hofstetten-G. setzte es eine neuerliche Pleite, womit die USG Alpenvorland im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich die USG Alpenvorland schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte die USG Alpenvorland kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Hofstetten holte auswärts bisher nur neun Zähler. Im Klassement machte die Sportunion Hofstetten-Grünau einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Die Defensive der SPU Hofstetten-G. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 47-mal war dies der Fall. Hofstetten verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Die USG Alpenvorland tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, bei SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus an. Bereits einen Tag vorher reist die Sportunion Hofstetten-Grünau zur SKVg Pottenbrunn.

1. Klasse West-Mitte: USG Alpenvorland – Sportunion Hofstetten-Grünau, 3:5 (2:1)

89 Julian Paukowitsch 3:5

82 Dennis-Romario Raducanu 3:4

80 Dalibor Gonda 2:4

68 Elias Burger 2:3

47 Lukas Krcmarik 2:2

42 Dalibor Gonda 2:1

22 Manuel Forafellner 2:0

2 Rene Duda 1:0

