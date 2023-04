FC Leonhofen verliert Spitzenspiel beim SC Kirchberg/P.

Details Samstag, 29. April 2023 00:03

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel des SC Kirchberg/P. gegen den FC Leonhofen gab es vor 170 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Kirchberg. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel gegen den Sportclub Kirchberg an der Pielach hatte Leonhofen für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Nach einer Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Für den Führungstreffer des SC Kirchberg/P. zeichnete Matthias Berger verantwortlich (16.). Der FC Leonhofen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den SC Kirchberg in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste aber dann doch antworten. Niklas Reiterlehner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den FC Leonhofen ein (53.). Frantisek Hecko brachte dem Sportclub Kirchberg an der Pielach nach 59 Minuten wieder die 2:1-Führung. Nur acht Minuten später war die Führung wieder dahin. Die Heimmannschaft musste den Treffer von Niklas Funiak zum 2:2 hinnehmen (67.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Eric Engl einen Treffer für den SC Kirchberg/P. im Ärmel hatte (81.) und somit den Siegtreffer erzielte. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten des SC Kirchberg.

Kirchberg/P. nähert sich an

Der Sportclub Kirchberg an der Pielach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SC Kirchberg/P. momentan auf dem Konto.

Leonhofen hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 30 Zählern befindet sich der SC Kirchberg voll in der Spur. Die Formkurve des FC Leonhofen dagegen zeigt nach unten.

Auf heimischem Terrain empfängt der Sportclub Kirchberg an der Pielach im nächsten Match SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus. Nächster Prüfstein für den FC Leonhofen ist auf heimischer Anlage der FC Ober-Grafendorf (Samstag, 16:30 Uhr).

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – FC Leonhofen, 3:2 (1:0)

81 Eric Engl 3:2

67 Niklas Funiak 2:2

59 Frantisek Hecko 2:1

53 Niklas Reiterlehner 1:1

16 Matthias Berger 1:0

