Kosorin schießt Karlstetten zum Sieg bei Gerersdorf/E.

1. Klasse West-Mitte: Der SV Karlstetten/Neidling erreichte vor knapp 170 Zuschauern einen 2:1-Erfolg beim FCU Gerersdorf/E. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte der FCU Gerersdorf/E. keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Mehr als eine halbe Stunde lang sahen die Zuschauer keine Tore. Robert Vanis ließ sich in der 35. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den SV Karlstetten. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Nach einer Stunde vergab der Gast eine Top-Chance zum 2:0. Für das 1:1 von Gerersdorf zeichnete Marko Kolundzija mit einem direkten Freistoß verantwortlich (84.). karlstettens Trainer Andreas heher sah nach 86 Minuten die Rote Karte. Jakub Kosorin wurde zum Helden des Spiels, als er Karlstetten mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (91.) doch noch in Front brachte. Zum Schluss feierte der SV Karlstetten/Neidling einen dreifachen Punktgewinn gegen den FCU Gerersdorf/E.

Kurz vor Schluss: Kosorin trifft zum Sieg

Der FCU Gerersdorf/E. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Heimmannschaft muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse West-Mitte markierte weniger Treffer als Gerersdorf. Der FCU Gerersdorf/E. verbuchte insgesamt vier Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. Vom Glück verfolgt war der FCU Gerersdorf/E. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SV Karlstetten nun auf dem zwölften Platz steht. Karlstetten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der SV Karlstetten/Neidling konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Während Gerersdorf am kommenden Montag den SV Ratzersdorf empfängt, bekommt es der SV Karlstetten am selben Tag mit dem USC Mank zu tun.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – SV Karlstetten/Neidling, 1:2 (0:1)

91 Jakub Kosorin 1:2

84 Marko Kolundzija 1:1

35 Robert Vanis 0:1

