Ober-Grafendorf beendet gegen Alpenvorland die Sieglos-Serie

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:33

1. Klasse West-Mitte: Der FC Ober-Grafendorf und die USG Alpenvorland boten den 200 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Ober-Grafendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Heimmannschaft hatte die USG Alpenvorland im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Ober-Grafendorf bereits in Front. Kilian Paukowitsch markierte in der dritten Minute die Führung. Dann dauerte es eine halbe Stunde lang bis zum nächsten Treffer. Alexander Schnetzinger war es, der in der 38. Minute den Ball im Gehäuse von Ober-Grafendorf unterbrachte und zum 1:1 traf. Praktisch im Gegenzug schlugen die Gastgeber aber wieder zu. Berat Hamiti nutzte die Chance für den FC Ober-Grafendorf und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Ein Tor mehr für Ober-Grafendorf machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Raphael Vorstandlechner schoss die Kugel zum 3:1 für den FC Ober-Grafendorf über die Linie (74.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Rene Duda für einen Treffer sorgte (92.) und auf 3:2 verkürzte. Schließlich strich Ober-Grafendorf die Optimalausbeute gegen die USG Alpenvorland ein.

Die USG Alpenvorland kämpft um den Klassenerhalt

Nach diesem Erfolg steht der FC Ober-Grafendorf auf dem vierten Platz der 1. Klasse West-Mitte. Ober-Grafendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto des FC Ober-Grafendorf. Mit dem Sieg knüpfte der FC Ober-Grafendorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Ober-Grafendorf neun Siege und dreri Remis für sich, während es nur sieben Niederlagen setzte. Nach fünf sieglosen Spielen ist Ober-Grafendorf wieder in der Erfolgsspur.

Mit 52 Gegentreffern ist die USG Alpenvorland die zweitschlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten der USG Alpenvorland alles andere als positiv.

Das nächste Mal ist der FC Ober-Grafendorf am 06.05.2023 gefordert, wenn man beim FC Leonhofen antritt. Für die USG Alpenvorland geht es schon am Samstag weiter, wenn man die SKVg Pottenbrunn empfängt.

1. Klasse West-Mitte: FC Ober-Grafendorf – USG Alpenvorland, 3:2 (2:1)

92 Rene Duda 3:2

74 Raphael Vorstandlechner 3:1

39 Berat Hamiti 2:1

38 Alexander Schnetzinger 1:1

3 Kilian Paukowitsch 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei