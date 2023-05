St. Pölten Union Landhaus überrascht beim SC Kirchberg/P.

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:40

1. Klasse West-Mitte: Mit einem enttäuschenden 1:5 unterlag der SC Kirchberg/P. am vergangenen Montag vor mehr als 110 Zuschauern gegen SC St.Pölten Union Landhaus. Hängende Köpfe bei den Platzherren des SC Kirchberg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte das Heimteam nach 90 Minuten beim 3:2 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC St. Pölten bereits in Front. Ahmet Oguz markierte in der dritten Minute die Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Daniel Rehak den Vorsprung des Tabellenletzten auf 2:0. In der 38. Minute überwand der Sportclub Kirchberg an der Pielach die Abwehr von SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus und Stefan König beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Zur Pause wusste SC St.Pölten Union Landhaus eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 3:1 für die Gäste stellte Rehak sicher. In der 53. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Gänzlich ins Hintertreffen geriet der SC Kirchberg/P, als Benjamin Schindelars nach 67 gespielten Minuten mit Gelb-Rot (Foul) des Platzes verwiesen wurde. Für ruhige Verhältnisse sorgte Bastian Rychnovsky, als er das 4:1 für SC St. Pölten besorgte (91.). Michal Englman setzte noch einen drauf und schoss mit einem Penalty einen weiteren Treffer für SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus kurz vor dem Abpfiff (92.). Schlussendlich reklamierte SC St.Pölten Union Landhaus einen Sieg in der Fremde für sich und wies den Sportclub Kirchberg an der Pielach in die Schranken.

Enorm wichtige Punkte für St. Pölten

Mit 27 ergatterten Punkten steht der SC Kirchberg/P. auf Tabellenplatz drei. Neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SC Kirchberg derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der Sportclub Kirchberg an der Pielach insgesamt nur sechs Zähler.

SC St. Pölten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus holte auswärts bisher nur neun Zähler. Die drei Punkte brachten für SC St.Pölten Union Landhaus keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. SC St. Pölten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SC Kirchberg/P. reist schon am Sonntag zum SV Karlstetten/Neidling. Schon am Samstag ist SC St.Pölten Union Landhaus wieder gefordert, wenn man beim SV Ratzersdorf gastiert.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 1:5 (1:2)

92 Michal Englman 1:5

91 Bastian Rychnovsky 1:4

53 Daniel Rehak 1:3

38 Stefan Koenig 1:2

13 Daniel Rehak 0:2

3 Ahmet Oguz 0:1

