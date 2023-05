USC Mank stoppt bei Hofstetten-G. Talfahrt

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Hofstetten und der USC Mank lieferten sich vor rund 200 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Nach der anfänglichen Abtastphase durften zunächst die Gäste jubeln. Andreas Zimola brachte den USC Mank in der 26. Spielminute in Führung. Nur acht Minuten später wurde diese Führung ausgebaut. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Marco Senger verantwortlich (34.). Doch die gastgeber wehrten sich nur zwei Minuten danach. Das 1:2 der Sportunion Hofstetten-Grünau bejubelte Dalibor Gonda (36.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Michael Grossmann sogar mit dem Elfmeter zum 2:2 für das Heimteam zur Stelle (43.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Moritz Hiesberger machte in der 68. Minute das 3:2 des USC Mank perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der USC Mank gegen die SPU Hofstetten-G.

Mank springt auf Platz elf

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Hofstetten. Die mittlerweile 55 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Stärke der Sportunion Hofstetten-Grünau liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 erzielten Treffern. Die SPU Hofstetten-G. verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Die Situation bei Hofstetten bleibt angespannt. Gegen den USC Mank kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

In der Verteidigung des USC Mank stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat der USC Mank momentan auf dem Konto. Der USC Mank beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Mit diesem Sieg zog der USC Mank an der Sportunion Hofstetten-Grünau vorbei auf Platz elf. Die SPU Hofstetten-G. fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag tritt Hofstetten beim FC Kapelln an, während der USC Mank zwei Tage zuvor die SKVg Pottenbrunn empfängt.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – USC Mank, 2:3 (2:2)

68 Moritz Hiesberger 2:3

43 Michael Grossmann 2:2

36 Dalibor Gonda 1:2

34 Marco Senger 0:2

26 Andreas Zimola 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei