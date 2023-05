Doppelschlag von Manks Zimola trifft Pottenbrunn hart

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:05

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel des USC Mank gegen die SKVg Pottenbrunn gab es vor etwa 200 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des USC Mank. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 2:2 geheißen.

Nach acht mInuten fanden die Gste eine Doppelchance vor, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Für das erste Tor sorgte Marco Senger. In der 18. Minute traf der Spieler des USC Mank ins Schwarze. Michael Halm ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Pottenbrunn. Die Gäste konnten das Spiel sogar drehen. Markus Riedler brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (37.). Ein Tor auf Seiten der SKVg Pottenbrunn machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Andreas Zimola schockte Pottenbrunn und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den USC Mank (61./78.). Am Schluss siegte der USC Mank gegen die SKVg Pottenbrunn.

Zimola der Matchwinner

Der USC Mank muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 57 Toren fing sich der Gastgeber die meisten Gegentore in der 1. Klasse West-Mitte ein. Fünf Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat der USC Mank derzeit auf dem Konto.

Die Trendkurve von Pottenbrunn geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat die SKVg Pottenbrunn momentan auf dem Konto. Die Lage von Pottenbrunn bleibt angespannt. Gegen den USC Mank musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog der USC Mank an der SKVg Pottenbrunn vorbei auf Platz neun. Pottenbrunn fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt der USC Mank bei der USG Alpenvorland an, während die SKVg Pottenbrunn drei Tage zuvor den USC Markersdorf empfängt.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – SKVg Pottenbrunn, 3:2 (1:2)

78 Andreas Zimola 3:2

61 Andreas Zimola 2:2

37 Markus Riedler 1:2

27 Michael Halm 1:1

18 Marco Senger 1:0

