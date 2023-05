St. Pölten feiert Triumph über den FC Leonhofen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:29

1. Klasse West-Mitte: Etwa 80 Zuschauer wollten das Spiel der 21. Runde mitverfolgen. Am Samstag verbuchte SC St.Pölten Union Landhaus einen 2:1-Erfolg gegen den FC Leonhofen. SC St. Pölten hat mit dem Sieg über Leonhofen einen Coup gelandet. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Die Hausherren erwischten einen guten Start in dieses Spiel. Der FC Leonhofen geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Adam Zsak das schnelle 1:0 für SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus erzielte. Doch die Führung hielt nicht bis zum Pausenpfiff. Es gab Elfmeter für die Gäste. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Patrick Brachner mit dem 1:1 für den FC Leonhofen zur Stelle (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Rufi Jusufi versenkte die Kugel zum 2:1 (65.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte SC St.Pölten Union Landhaus schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

St. Pölten hält Anschluss an das Feld

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das bisherige Schlusslicht, SC St. Pölten, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13. SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. In den letzten fünf Partien rief SC St.Pölten Union Landhaus konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Durch diese Niederlage fällt Leonhofen in der Tabelle auf Platz vier zurück. Zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nach der Niederlage gegen SC St. Pölten bleibt der FC Leonhofen weiterhin glücklos.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus beim SV Karlstetten/Neidling an, schon zwei Tage vorher muss der FC Leonhofen seine Hausaufgaben beim FC Kapelln erledigen.

1. Klasse West-Mitte: SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus – FC Leonhofen, 2:1 (1:1)

65 Rufi Jusufi 2:1

40 Patrick Brachner 1:1

8 Adam Zsak 1:0

