Niederlage für Pottenbrunn gegen Kapelln

1. Klasse West-Mitte: Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor 150 Zuschauern zwischen dem FC Kapelln und Pottenbrunn an diesem 22. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte der FC Kapelln dabei jedoch nicht. Das Hinspiel hatten die Gäste für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Nach einer guten Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Jakob Hayden versenkte die Kugel zum 1:0 (16.) für die Gäste. Daniel Boros erhöhte für den FC Kapelln nur zwei Minuten später auf 2:0 (18.). Die Hintermannschaft der SKVg Pottenbrunn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In Halbzeit zwei wollten die Hasusherren nochmal zulegen. Markus Riedler war es, der in der 59. Minute das Spielgerät im Tor des FC Kapelln unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Obwohl dem FC Kapelln nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Pottenbrunn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Kapelln macht die wichtigen drei Punkte

Durch diese Niederlage fällt die SKVg Pottenbrunn in der Tabelle auf Platz 13 zurück. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Pottenbrunn hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Der FC Kapelln macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der FC Kapelln derzeit auf dem Konto.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt die SKVg Pottenbrunn beim FCU Gerersdorf/E. an, schon drei Tage vorher muss der FC Kapelln seine Hausaufgaben beim SV Karlstetten/Neidling erledigen.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – FC Kapelln, 1:2 (0:2)

59 Markus Riedler 1:2

18 Daniel Boros 0:2

16 Jakob Hayden 0:1

