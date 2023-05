Tore am laufenden Band zwischen Ratzersdorf und Karlstetten

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:02

1. Klasse West-Mitte: Der SV Ratzersdorf und Karlstetten lieferten sich vor 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Ratzersdorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Der SV Karlstetten/Neidling erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jakub Nemec traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Jakub Kosorin beförderte das Leder mit einem Elfmeter-Lupfervzum 2:0 der Gäste über die Linie (25.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Julian Zauchinger zum 1:2 zugunsten des SV Ratzersdorf (45.). Der SV Karlstetten nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Kosorin übernahm einen Ball halbvolley, traf asu großer Distanz und schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). Karlstetten musste den Treffer von Alexander Köck zum 2:3 hinnehmen (66.). Das 4:2 des SV Karlstetten/Neidling bejubelte Florian Wurm (69.). Es folgte der Anschlusstreffer für den SV Ratzersdorf – bereits der zweite für Zauchinger. Nun stand es nur noch 3:4 (85.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für den SV Karlstetten. Man hatte sich gegen Ratzersdorf durchgesetzt.

Tolles Match mit vielen Toren

Durch diese Niederlage fällt der SV Ratzersdorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Dem Heimteam bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Karlstetten machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Die letzten Resultate des SV Karlstetten/Neidling konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der SV Karlstetten momentan auf dem Konto. Der SV Ratzersdorf verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und zehn Niederlagen.

Als Nächstes steht für Ratzersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen den USC Markersdorf. Karlstetten tritt bereits drei Tage vorher gegen SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus an (18:30 Uhr).

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – SV Karlstetten/Neidling, 3:4 (1:2)

85 Julian Zauchinger 3:4

69 Florian Wurm 2:4

66 Alexander Koeck 2:3

59 Jakub Kosorin 1:3

45 Julian Zauchinger 1:2

25 Jakub Kosorin 0:2

2 Jakub Nemec 0:1

